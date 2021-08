Lộ diện 5 xu hướng trang phục quyến rũ nhất cho bạn gái khi giao mùa

Và một chiếc áo thun trắng (có thể đen) để có một diện mạo tối giản đã sẵn sàng cho những bức hình đẹp trên Instagram của bạn. Aditi Oberoi Malhotra của blog Fancy Correctitude chắc chắn là như vậy! Hãy sở hữu bộ đồ màu xám với chiếc quần quá khổ này xem sao nhé. Cho dù bạn kết hợp chúng với một chiếc áo khoác nỉ hay chỉ một chiếc áo phông họa tiết, bạn sẽ nhận được vô số lời khen.

3. Áo len lạc đà + midi in hình động vật + giày bệt, bốt hoặc cao gót

Diện mạo mùa thu cổ điển hầu như luôn bao gồm một chiếc quần jeans rách gối và một chiếc áo cardigan dài. Năm nay, hãy chọn thứ gì đó hoang dã một chút và thử một chiếc áo nịt in hình động vật như Nicole, cô gái đứng sau Curves to Contour, đã làm ở đây.

5. Cardigan in hình động vật + cami (áo hai dây) hoặc áo thun + jeans rách

Mặc dù bạn chắc chắn có thể chọn một cái nhìn trung tính hơn, nhưng tôi nghĩ tác phẩm đặc biệt dễ thương khi có màu hồng tươi. Chỉ cần lấy nó từ Jessica Sturdy, blogger đứng sau Bows and Sequins - cái nhìn này là một người chiến thắng.

Chỉ cần phối kiểu áo len màu camel yêu thích của bạn với chân váy midi hoặc đôi bốt in hình động vật trong mùa thu này. Thêm giày cao gót hoặc giày bệt mạnh mẽ và bạn đã sẵn sàng để đi.

Phong cách c ardigan in hình động vật luôn trở lại khi thời tiết giao mùa, nó trở nên hoàn hảo khi bạn gái phối cùng quần jeas rách nghịch ngợm, cá tính nhưng luôn trending. Hãy c huẩn bị cho tất cả cảm hứng trang phục mùa thu mà bạn cần và sẵn sàng để có những khoảnh khắc giao mùa yên bình cùng phong cách sang trọng nhất.