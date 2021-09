Lee Jang Woo tiết lộ mức cân nặng ban đầu của anh là 98 kg, hiện tại, sau 100 ngày nỗ lực tập luyện, nam diễn viên giảm xuống còn 73 kg. Người hâm mộ Hàn Quốc dành nhiều lời khen cho sự kiên trì và quyết tâm cải thiện vóc dáng của Lee Jang Woo trong thời gian ngắn.

Trước khi góp mặt trong Graceful Family, Lee Jang Woo đã có được vai diễn để đời trong My Only One, bộ phim truyền hình dài tập từng đạt rating cao nhất lên tới 49.7% lên sóng cuối năm 2018, đầu năm 2019.