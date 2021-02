Kendall Jenner rực rỡ với khuynh hướng họa tiết hoa

Là một người mẫu thời trang cao cấp, Kendall Jenner, 25 tuổi, cao 1m79, có thể chọn bất cứ trang phục nào mà cô muốn. Cô gái chân dài này không sợ thử nghiệm các khuynh hướng khác nhau. Một trong những khuynh hướng đó chính là họa tiết hoa!

Kendall Jenner hướng đến phong cách mùa hè khi cô tham dự sự kiện Veuve Clicquot do những người sành champagne tổ chức ở Los Angeles. Biểu tượng thời trang mặc áo đầm hoa ngắn màu xanh biển nhạt nhằm tôn thế mạnh là đội chân dài miên man. Cô điểm xuyết bằng giày gót thấp màu trắng và bông tai tròn. Ngôi sao truyền hình thực tế xõa tóc quanh vai và tô điểm cho gương mặt thanh tú bằng phấn nền và son màu hồng nhạt.

Kendall Jenner là một trong những người mẫu được săn đón nhất thế giới. Và cô chứng minh mình cô xứng đáng được chú ý khi phô bày vóc dáng không tì vết trong lần đi ăn trưa ở Los Angeles. Cô gái chân dài khoe vùng bụng phẳng và đôi tay màu nâu rám nắng với áo lửng hoa li ti của Zimmermann và quần jean ôm độc đáo khi ra phố vào ngày nắng đẹp với bạn. Cô nàng xõa mái tóc màu đen đặc trưng và đeo kính mát cổ điển.

Kendall Jenner trông tuyệt đẹp qua áo đầm hoa màu xanh lá cây khi cô tận hưởng ngày hè tại sự kiện thể thao Veuve Clicquot Polo Classic ở thành phố Jersey, bang New Jersey. Trang phục ngắn giúp cô khoe chân dài. Túi xách hoa và khăn lụa in hoa thắt ở quai càng làm cho tổng thể trở nên tươi tắn hơn. Thiên thần Victoria’s Secret xõa tóc ngang vai và đeo bông tai tròn to màu vàng. Bốt da màu trắng góp phần hoàn thiện phong cách.

Kendall Jenner, Kaia Gerber, Naomi Campbell… là một số trong nhiều người mẫu sáng giá tham dự bữa tiệc Jimmy Choo hợp tác với Virgil Abloh ở New York. Kendall Jenner toát lên nét tinh tế khi chọn suit hoa bằng satin. Cô phối với thắt lưng màu cam và đen Off-White để tôn vòng eo nhỏ. Gương mặt trang bìa xõa tóc, và tạo điểm nhấn cho nhan sắc bằng cách đánh má hồng và tô son hồng. Cô mang giày hoa tiệp màu với quần áo.

Kendall Jenner trông thời thượng hơn bao giờ hết khi cô tình cờ gặp Naomi Campbell tại Liên hoan phim Cannes. Người đẹp khoe vóc dáng mảnh mai qua áo liền quần ngắn họa tiết hoa. Thiết kế lệch vai nhấn ngay eo của Zimmermann được phối với giày thể thao cổ điển màu trắng và túi xách to màu nâu của Hermes được mua tại cửa hàng đồ cũ What Goes Around Comes Around. Siêu mẫu cột tóc và đeo kính mát mắt mèo màu bạc.

theo Page Six, Marie Claire