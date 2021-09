Kendall Jenner phối áo khoác nền nã nhưng chất lượng

Áo khoác trong các bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Peter Do, Isabel Marant, Valentino, Lela Rose, Etro… được thiết kế đa dạng, nhưng có điểm chung là sắc sảo và ấn tượng.

Nhiều cô nàng không biết mặc áo khoác sao cho thật bắt mắt và đậm chất thời trang. Tuy nhiên, không cần tìm đâu xa, siêu mẫu Kendall Jenner sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp.

Kendall Jenner đi dạo ở New York vào sáng ngày 26.4. Cô dường như thoải mái tản bộ trên vỉa hè trong khi một vệ sĩ theo sau. Nàng thơ của Balmain chọn áo thun lửng màu trắng và áo khoác kiểu thể thao to màu be đậm, phô bày vùng bụng phẳng. Cô phối với quần thêu và giày trắng. Biểu tượng thời trang cầm túi xách họa tiết hình học và đeo dây chuyền, kính mát nhỏ. Tuy nhiên, cô không quên đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh.