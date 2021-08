Kendall Jenner diện khuynh hướng họa tiết sọc trên cả tuyệt vời

Ngôi sao truyền hình thực tế Kendall Jenner, 25 tuổi, chọn khuynh hướng họa tiết sọc vô cùng đa dạng và sống động trong tiết trời mùa hè. Bạn sẽ nhận thấy điều này qua bài viết dưới đây.

Kendall Jenner bảo đảm cô là trung tâm của sự chú ý khi cô đến quảng trường Thời Đại, New York với áo lửng sọc trắng đen. Thiết kế ngắn với đường cắt khoét một bên tay tạo điều kiện cho cô khoe vùng bụng phẳng. Bạn thân Gigi Hadid phối với quần ống loe, bốt cao gót và dây chuyền ôm sát cổ. Cô xõa tóc thành những làn sóng mềm mại và siêu mẫu hoàn thiện phong cách với mắt trang điểm màu khói và son màu đỏ tươi.

Dù đối mặt với cáo buộc chiếm đoạt văn hóa, nhưng Kendall Jenner vẫn tiếp tục chiến dịch quảng bá thương hiệu rượu của chính mình. Cô xuất hiện giản dị để giao sản phẩm cho người hâm mộ may mắn ở Los Angeles khi cô mặc quần ôm họa tiết sọc màu xanh lá cây và trắng với áo thun màu kem. Người đẹp mang giày thể thao và đeo túi xách ăn ý với trang phục. Cô xõa tóc và đeo khẩu trang phòng, chống dịch bệnh.

Mọi chuyện chưa bao giờ hạ nhiệt nếu bạn là thành viên dòng họ Kardashian - Jenner. Kendall Jenner, chị gái Khloe Kardashian, và mẹ là bà Kris Jenner ăn diện đến cửa hàng nội thất HD Buttercup, Los Angeles để quay chương trình Keeping Up with the Kardashians. Kendall Jenner, cao 1m79, khoe vòng eo nhỏ qua áo lửng cúp ngực và quần lưng cao sọc màu trắng đen. Nàng thơ của Balmain mang giày dây và đeo kính mát phi công.

Không thể phủ nhận, Kendall Jenner là người ăn mặc đẹp nhất nhà. Nữ hoàng đường băng khiến vóc dáng mảnh mai hơn khi cô chọn áo liền quần họa tiết sọc đính kim sa màu đen trắng của Marc Jacobs và giày dây cao gót. Cô ra về sau buổi diễn Alexander Wang trong Tuần lễ thời trang New York để đến với sự kiện ký tặng tạp chí Love mà cô lên bìa. Cô gái chân dài cột tóc cao, để lộ gương mặt ăn ảnh cùng lớp trang điểm kỹ lưỡng.

Sau khi sải bước trên sàn diễn Fendi ở trước đài phun nước Trevi đẹp như tranh vẽ tại thủ đô Rome, Ý, Kendall Jenner diện áo đầm trễ vai họa tiết sọc, ví cầm tay đen và giày hở mũi vàng đến dự tiệc tối do thương hiệu tổ chức. Thiết kế mang đậm không khí hè với nơ đen trang trí một bên vai giúp ngôi sao truyền hình thực tế khoe đôi chân dài. Thiên thần Victoria’s Secret búi tóc thấp trong khi son đỏ tạo sự bùng nổ màu sắc.

