Kendall Jenner để lại ấn tượng khó phai với chân váy dài

Kendall Jenner thống trị nhiều sàn diễn thời trang Paris, Milan và New York. Và người mẫu trông thời thượng ở New York trong khi khoe thân hình mảnh mai qua bộ trang phục hợp khuynh hướng. Ngôi sao Keeping Up with the Kardashians cho thấy vùng bụng phẳng và đôi chân thon dài khi mặc áo lửng màu đỏ mận và chân váy dài xẻ cao ở phía trước màu đen trong khi đi đây đi đó. Cô phối với giày cao gót và túi xách màu đen.