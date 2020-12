Năm 1993, Kate Moss, 19 tuổi, diện áo đầm hai dây xuyên thấu đến bữa tiệc Elite Model Agency Look of the Year ở khách sạn London Hilton, Anh. “Tôi đi tiệc Elite với nhà tạo mẫu tóc James Brown và nhiếp ảnh gia thời trang Corinne Day. Tôi không biết tôi làm gì ở đó vì Elite không phải là công ty quản lý của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được chụp hình nhiều. Tôi không hiểu tại sao mọi người quá hứng thú - trong bóng tối ở căn hộ khu vực Soho của Corinne Day, áo đầm hơi mờ!”