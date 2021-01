International Fashion Runway 2021 - Dấu ấn mới làng mốt nhí Việt Nam

Sự kiện International Fashion Runway được tổ chức bởi Học viện Champions Academy do chính Maya Ho sáng lập. Maya Ho xuất sắc có mặt tại top 9 Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên dù không có lợi thế về chiều cao và ghi dấu trong làng thời trang bằng thần thái cùng phong cách chuyên nghiệp. Cô cũng từng gây nhiều sự chú ý khi là một trong những mẫu nữ Việt Nam hiếm hoi xuất hiện trên sàn diễn của Tuần lễ thời trang New York.