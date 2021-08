Học cách mặc trang phục công sở mùa thu đẹp như mỹ nhân Song Hye Kyo

Song Hye Kyo sẽ có màn tái xuất trong dự án Now, We Are Breaking Up. Bộ phim có khả năng sẽ được phát sóng vào cuối tháng 11 tới đây trên kênh SBS.

Mỹ nhân xứ kim chi diện vest ngắn kết hợp với chân váy bút chì xanh cổ vịt tạo nét đẹp tự nhiên nhưng vẫn nữ tính và thanh lịch. Màu xanh cổ vịt cũng là gam màu khá tôn da, với các nàng có làn da trắng sáng thì càng thêm phần ghi điểm nhờ set đồ này. Người đẹp cũng chuộng mốt váy dáng dài mix cùng thắt lưng tôn vòng 2 một cách hiệu quả. Không chỉ sở hữu nhan sắc vạn người mê, Song Hye Kyo còn gây ấn tượng bởi gu thời trang tinh tế, thời thượng và luôn khiến bao người phải ngỡ ngàng khi khoác lên mình những items cực trẻ trung, sành điệu trong đó không thể không nhắc tới chiếc blazer cùng chân váy denim xẻ tôn trọn vóc dáng của mỹ nhân Trái tim mùa thu. Váy măng tô tay lỡ chính là item mùa thu chinh phục các cô nàng công sở năm nay, dáng dấp của những chiếc măng tô kết hợp với dáng váy liền thân vừa mang nét dịu dàng, nhưng cũng vô cùng tinh tế và phong cách. Kiểu váy này giúp Song Hye Kyo hack tuổi khá hiệu quả khi cô khéo tạo điểm nhấn bằng chiếc thắt lưng quanh eo. Chẳng còn gì ngọt ngào và dịu dàng hơn khi diện cả set đồ màu hồng pastel đến công sở mùa thu. Blazer chính là "linh hồn" của các tín đồ thời trang mùa thu bởi chất liệu không quá mỏng cũng không quá dày mang đến nét trẻ trung, phóng khoáng và thời thượng cho người mặc. Layer quần ống suông rộng trắng mix với áo vest khoét nách tôn vóc dáng cao ráo thanh mảnh của mỹ nhân 8X. Ngoài ra, kiểu quần này diện lên còn giúp che nhiều nhược điểm như: Bắp chân to, chân cong, đùi to… Song Hye Kyo luôn biết cách ghi dấu ấn riêng, mang đến cảm giác thu hút khó rời mắt trong set đồ trắng tinh khôi. Người đẹp diện sườn xám Thượng Hải khoe nét đẹp sang trọng, đài các. Ở tuổi 40, Song Hye Kyo được giới giải trí trong và ngoài nước đánh giá cao cả về nhan sắc lẫn diễn xuất, cô cũng là mỹ nhân Hàn có giá trị thương mại cao nhất nhì giới Kbiz. Theo: 163, Zhihu