Hồ Ngọc Hà, Lương Thùy Linh, Võ Hoàng Yến cùng lựa chọn chiếc váy của NTK Minh Tuấn khi đi sự kiện

Làn da nâu khỏe khoắn của nàng siêu mẫu cũng được tôn lên nhờ màu sắc vàng gold óng ánh trên chất liệu váy. Với kinh nghiệm lâu năm trong làng mẫu, Võ Hoàng Yến đã mang đến những shoot hình vô cùng ấn tượng giữa trời nắng.

Bộ cánh độc đáo này là một trong những thiết kế mới của NTK Nguyễn Minh Tuấn. Được biết, sắp tới anh sẽ trình làng bộ sưu tập mới mang tên The Glory - Road to the stars. Đây cũng là chủ đề của show thời trang mà anh ấp ủ trong thời gian qua, dự kiến diễn ra vào ngày 12/5/2021 tại cầu Ánh Sao (TP.HCM).