Hàng loạt người nổi tiếng “điên cuồng” với độ hot của trang sức răng

Tooth gem - những viên đá quý được thiết kế để đính lên răng bằng keo y tế - đã được giới thời trang xem như một biểu tượng cho những người xem trọng tính cá nhân trong nghệ thuật, nhất là đối với những nghệ sĩ trong cộng đồng hiphop. Đến nay, phong cách này đã trở nên lan rộng hơn thế, trở thành một trong những item thời trang cho những cái tên cá tính nhất.

Hailey Bieber vô cùng nữ tính với kiểu pose khoe tooth gem cực đáng yêu.

Katy Perry - chị gái cuồng đá quý - cũng không ngần ngại cho vào bộ sưu tập phụ kiện của mình những mẫu tooth gem điệu nghệ.

Nhạc sĩ - ca sĩ họa mi nước Anh Rita Ora đã không ngần ngại tráng vàng cả 1 chiếc răng của mình trên thảm đỏ để khoe nụ cười kinh điển chẳng thể lẫn vào đâu của mình.

Trong hot hit đình đám How You Like That, nàng Lisa (Blackpink) cũng đã không ngại khi diện nhiều món phụ kiện kim loại, trong đó cũng có một viên kim cương lấp ló ở chiếc răng phụ của cô nàng.

Adwoa - chân dài vương quốc Anh - cũng diện cho mình một chiếc tooth gem Chanel để hoàn thiện look thảm đỏ của mình.

Với những nghệ sĩ hiphop thật sự, những món trang sức dành cho răng có thể đa dạng hơn như thế rất nhiều.

