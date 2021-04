Hai mẫu đầm gây ấn tượng thị giác đặc biệt của Công Trí được Rosé (BLACKPINK) mặc trong MV solo

Sau MV On The Ground đánh dấu màn ra mắt solo đầu tiên thì mới đây, Rosé - ca sĩ thành viên nhóm nhạc hàng đầu Kpop - BLACKPINK vừa tiếp tục ra mắt MV Gone. Trong cả hai MV, cô đều diện trang phục đến từ nhà mốt Công Trí.