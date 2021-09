Gigi Hadid mặc áo khoác đơn giản nhưng thu hút

Không nghi ngờ gì khi áo khoác là món đồ quan trọng trong tủ quần áo mùa Thu Đông. Chính vì lẽ đó mà các nhà thiết kế của Saint Laurent, Paco Rabanne, Celine… đã trình làng nhiều sản phẩm mới, chất lượng, có thể mặc với nhiều trang phục khác nhau.

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Paco Rabanne.

Nếu bạn đang lúng túng với cách chọn áo khoác trong những ngày se lạnh thì có thể tham khảo thời trang của Gigi Hadid. Cô gái chân dài này mang đến những ví dụ rất gần gũi và dễ áp dụng.

Gigi Hadid tham gia nhiều chương trình trong Tuần lễ thời trang New York. Và vào chiều ngày 10.9, cô tận hưởng thời gian rảnh rỗi đi dạo ở New York. Nữ hoàng đường băng mặc đẹp khi diện quần ống loe bằng denim màu xám, áo chui đầu bằng len sợi khoác ngoài áo thun ngắn tay. Cô mang bốt cùng tông với túi xách và kính mát. Chị gái Bella Hadid búi tóc trong khi không sử dụng son phấn. Cô ra phố sau khi biểu diễn cho Michael Kors.

Gigi Hadid, 26 tuổi, cao 1m79, trông hấp dẫn khi chọn áo thun lửng và quần ống loe màu xanh lá cây trong lần đi loanh quanh New York vào ngày 3.6. Nàng thơ của Tom Ford hoàn thiện trang phục bằng áo len sợi mỏng màu trắng và dép thời thượng của Franco Sarto. Ngôi sao mạng xã hội búi tóc và điểm xuyết kính mát đồi mồi, túi xách da. Tuy nhiên, cô không quên đeo khẩu trang bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi đại dịch.

Sau khi bay đến Hà Lan chịu tang bà ngoại, Gigi Hadid quay trở lại New York. Và vào ngày 6.9.2019, gương mặt trang bìa ra phố với áo thun họa tiết, áo khoác rộng rãi và quần bằng denim, trông giống tín đồ thời trang. Bộ cánh sành điệu màu xanh đương đậm của cô rất ăn ý với bốt, ví cầm tay, và một chiếc bông tai hình cherry màu đỏ. Thiên thần Victoria’s Secret đeo nhiều dây chuyền màu vàng và kính mát cổ điển.

Gigi Hadid gây ấn tượng trong nhiều chương trình biểu diễn. Và cô trông thời thượng trong lần ra phố ở New York vào ngày 6.10.2019. Siêu mẫu cười tươi khi diện áo khoác len sợi màu sắc. Cô phối với áo thun, quần bằng denim và giày thể thao. Biểu tượng thời trang cột tóc lòa xòa và dường như không trang điểm. Cô đeo kính mát của Reality, túi xách nhỏ bằng nhung của By Far và tạo điểm nhấn bằng ba sợi dây chuyền, bông tai ngọc trai.