Gigi Hadid, Irina Shayk, Taylor Hill... trình diễn thời trang của thương hiệu Moschino Xuân Hè 2022

Moschino Spring 2022 Ready to wear collection được tổ chức tại trung tâm công viên Bryant nằm trong Tuần lễ thời trang New York 2021 - New York Fashion Week với chủ đề trẻ em. Bộ sưu tập có thiết kế màu sắc tươi sáng, họa tiết vui nhộn theo đúng tiêu chí của nhà mốt. Giám đốc sáng tạo Jeremy Scott là một người khá "lập dị" vì đã làm được những điều "phi thường" kể từ ngày nhậm chức với những thiết kế độc đáo, mang đậm dấu ấn cá nhân thương hiệu, không lẫn với bất kỳ ai.

