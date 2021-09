Gigi Hadid diện quần ống loe không chê vào đâu được

Khi nói đến quần ống loe trong mùa Thu Đông năm nay, giới mộ điệu có rất nhiều lựa chọn, từ bộ sưu tập của Victoria Beckham, Marc Jacobs cho đến Raf Simons, Giorgio Armani…

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Raf Simons.

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Giorgio Armani.

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Blumarine.

Gigi Hadid, 25 tuổi, cao 1m79, mặc quần ống loe từ ngày chưa sinh con cho đến khi đã làm mẹ. Thiên thần Victoria’s Secret gây ấn tượng mạnh bởi cách phối “chuẩn không cần chỉnh”.

Gigi Hadid tiếp tục thể hiện khiếu thời trang vào ngày 8.9 khi cô đi loanh quanh New York. Sau khi nhắc nhở mọi người rằng, quần họa tiết bằng denim được ưa chuộng, thiên thần Victoria’s Secret diện quần ống loe bất đối xứng với họa tiết màu loang của Ottolinger. Cô phối với áo thun màu trắng, áo khoác to màu đen, giày của Eytys và túi xách. Bạn thân Kendall Jenner hoàn thiện phong cách bằng tóc búi và kính mát cổ điển.

Gigi Hadid biến đường phố ở New York thành sàn diễn của riêng mình vào ngày 18.5.2016, khi cô mặc áo lửng màu xám của Alo Yoga và quần ống loe màu be của Cos nhằm tạo sự chú ý cho vòng eo nhỏ. Siêu mẫu khiến bộ trang phục trở nên hoàn hảo bằng cách phối với giày, kính mát, túi xách và dây lưng màu xám. Sau đó, biểu tượng thời trang và một cô bạn ghé vào cửa hàng đồ gốm Color Me Mine để mua sắm.

Gigi Hadid khoe thân hình “chuẩn đến từng centimet” qua áo thun ôm dài tay và quần ống loe khi cô xuống xe hơi ra phố ở New York vào ngày 24.5.2019. Chị gái Bella Hadid mang giày cao gót đen để hoàn thiện ngoại hình, khi mái tóc dài của cô được rẽ ngôi giữa và xõa qua vai. Người đẹp Mỹ điểm xuyết bông tai trang trí lông màu bạc. Cô nàng trang điểm chuyên nghiệp với phấn má hồng nhạt và son màu hồng đậm.

Gigi Hadid là nữ hoàng đường băng. Và cô cho thấy phong cách độc đáo trong khi đi loanh quanh New York vào ngày 6.7 qua trang phục cổ điển, gồm quần ống loe màu cam của 16Arlington và áo thun in hình bìa tiểu thuyết khoa học viễn tưởng Panic O'clock năm 1974 của Christopher Hodder-Williams. Cô nâng tầm cho bộ cánh bằng bộ sưu tập dây chuyền đính hạt và kính mát lớn hình chữ nhật với tròng màu sáng theo kiểu du mục.

Gigi Hadid ăn mặc ấn tượng khi hướng đến áo sơ mi và quần ống loe màu xanh dương trong lần ra phố ở New York vào ngày 9.9. Bà mẹ 1 con bỏ áo sát nách vào quần, làm nổi bật vòng eo nhỏ xíu. Gương mặt trang bìa tô điểm cho trang phục bằng kính mát hình chữ nhật và giày thể thao. Một tay cô cầm khẩu trang, túi xách to màu đen, còn tay kia cầm điện thoại. Cô dường như không trang điểm và mái tóc cô được chải gọn gàng.

