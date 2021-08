Giai điệu của các sắc màu thanh tao, quý tộc từ nhà mốt Ý Antonio Marras

Sự pha trộn và kết hợp đặc trưng của các bản in cùng những kỹ thuật vá, thêu tinh tế là điểm nổi trội của dòng trang phục nghỉ dưỡng 2022 Antonio Marras. Song song là một loạt các sản phẩm may mặc hoa với các bản in siêu nhỏ và họa tiết maxi jacquard, NTK tập trung mạnh vào chất liệu "nóng, rắn" trong mùa này. Điều đó đã tạo thêm một sự thay đổi mới mẻ cho BST bao gồm váy dài lụa maxi với các sắc thái sống động của màu hồng nóng và màu vàng được trang trí bằng màu đen, nhưng cũng có những bộ quần áo màu xanh lục bảo và những chiếc váy nhỏ màu cam nữ tính.