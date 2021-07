Giấc mơ trưa lập dị nhưng đầy tình thơ của nhà mốt Pháp Farhad Re

Từ một thế giới của ánh sáng và hy vọng đến một vũ trụ mờ mịt, NTK Farhad Re đưa chúng ta vào một giấc mơ mới của bộ sưu tập (BST) thời trang cao cấp Thu Đông 2021 được gọi tên: "The Other". Người phụ nữ xoay quanh thế giới của "The Other" có thể là một chiến binh hoàn hảo cũng có thể là người tiên phong, hay là pháp sư và cả nữ yêu tinh nhưng tựu trung có tính cách quyết đoán.