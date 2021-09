Elsa Hosk diện quần ống loe cực chất mà các nàng yêu thời trang không thể chối từ

Quần ống loe có mặt trong nhiều bộ sưu tập thời trang mùa Thu Đông năm nay, từ ống hơi loe cho đến cực loe, phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau.

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của LaQuan Smith.

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Etro.

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Alberta Ferretti.

Siêu mẫu Elsa Hosk pha màu và phối quần ống loe trong những ngày gió lạnh đẹp không thể tả. Mỗi lần xuất hiện, bà mẹ 1 con lại đem đến nhiều bất ngờ.

Elsa Hosk là thiên thần Victoria's Secret. Vì thế, nữ hoàng đường băng có nhiều kinh nghiệm biểu diễn khi cô khoe đôi chân dài trong lần ra phố ở SoHo, New York với một bó hoa cẩm tú cầu vào ngày 6.3.2018. Gương mặt trang bìa hướng đến áo len sợi chui đầu, quần ống loe bằng denim và túi xách bằng nhung. Tất cả đều phủ một màu xanh biển nhạt. Tuy nhiên, chính đôi bốt cao gót ngọc lam đã tạo sự đối chọi về mặt màu sắc.

Elsa Hosk đi mua thức ăn với bạn trai Tom Daly ở New York vào ngày 27.5.2020. Cựu vận động viên bóng rổ mặc áo chui đầu bằng len sợi màu vàng của Dior và quần ống loe bằng denim màu trắng ngà của J Brand. Cô sử dụng phụ kiện màu đen gồm kính mát, túi xách của Chanel và dép của Birkenstock làm điểm nhấn. Người mẫu Dolce & Gabbana cột tóc lòa xòa trong khi đeo khẩu trang che gần hết gương mặt nổi tiếng của mình.

Elsa Hosk đến xem Michael Kors trình làng bộ sựu tập trong Tuần lễ thời trang New York vào ngày 10.9 ở nhà hàng Mỹ Tavern On The Green, công viên trung tâm. Cô gái chân dài chọn sự thanh lịch khi diện quần ống loe, áo chui đầu bằng len sợi màu trắng và đặt áo choàng họa tiết da rắn lên vai. Dây chuyền, thắt lưng, túi xách và giày dây trở thành những điểm nhấn đắt giá. Buổi diễn đánh dấu 40 năm làm nghề của nhà thiết kế.