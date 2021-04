Đừng tìm “mẫu nails Hàn Quốc hot”, hãy để những nghệ sĩ vẽ nails này tạo cảm hứng cho bạn

Park Eun Kyung - @nail_unistella

Nhắc đến Park Eun Kyung, giới làm đẹp Hàn Quốc ai cũng sẽ ấn tượng bởi cô chính là nghệ nhân làm nail đứng sau hàng loạt mẫu nail của các idol Hàn Quốc như G-Dragon (Big Bang), Jennie (Blackpink), CL (2NE1), Yubin (Wonder Girls)... Gần đây nhất, cô cũng là người thực hiện những bộ móng được Rosé diện trong MV mới nhất On the ground.

Ngoài những bộ móng tay thực hiện theo concept được yêu cầu từ các nghệ sĩ, instagram cá nhân của cô nàng cũng thường xuyên update những tác phẩm nghệ thuật cá nhân cực kỳ độc đáo về cả màu sắc, chất liệu cũng như kiểu dáng nails.

Bên cạnh đó, những bộ móng tay tuy đơn nhưng cũng rất thu hút dưới đây cũng có thể là cảm hứng để bạn thực hiện chúng cho chính bản thân mình.

Hang Nguyen (Moon) - @thehandedit

Cũng được liệt kê trong danh sách này là một cô nghệ nhân gốc Việt đang làm việc tại Mỹ - Hằng Nguyễn. Đa số những mẫu nail artist này thực hiện đều theo phong cách graphic art, sử dụng những hình vẽ rất gần gũi như hoa cúc, mặt cười, trái tim, ngôi sao. Tuy nhiên, sự gần gũi này lại không hề tầm thường khi cô nàng phủ lên chúng một nét rất tinh nghịch với gu bố cục và màu sắc riêng biệt.

Tài năng xuất chúng của Hang Nguyen cũng được minh chứng khi cô nàng là một trong những nghệ sĩ nail art được đại diện bởi cộng đồng Nailing Hollywood. Trông những bộ nail này đáng yêu, không quá cầu kỳ nhưng nếu bạn muốn diện chúng, bạn sẽ cần một người thực hiện có chuyên môn vẽ móng cao để đảm bảo độ sắc sảo cũng như bố cục chặt chẽ của những mẫu này.

Gracie J - @theeditorialnail

Nếu bạn muốn theo đuổi phong cách sang trọng, cầu kỳ, Âu Mỹ, đây là sẽ là một gợi ý tốt cho bạn. Là một nghệ nhân da màu từ New York, Gracie đầu tư concept và câu chuyện đằng sau tất cả những bộ nail cô thực hiện: từ thời trang, chính trị đến cả thái độ sống rất cá tính của bản thân nghệ sĩ.

Theo Makeup.com, Allure