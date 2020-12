Đón Giáng sinh với gam màu đỏ nồng nàn như Bella Hadid

Những khi không vướng lịch làm việc, Bella Hadid thường dành thời gian dạo phố để cảm nhận sự thanh thản. Trong lần tản bộ vào mùa thu ở New York, cô nàng ăn mặc giản dị với quần jean màu đỏ của Dickies, áo thun có dòng chữ Chill Since 1993, giày thể thao cổ cao Converse và kính mát hình chữ nhật có gọng màu đen và tròng màu cam để che ánh nhìn. Nữ hoàng đường băng đeo túi xách da màu đen By Far trên vai khi bước trên vỉa hè.