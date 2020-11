Định hình phong cách hiện đại qua sự tối giản và thoải mái

Những chiếc áo khoác mang âm hưởng nhà binh, áo khoác cashmere với đường cắt may cân chỉnh tuyệt đồi để tôn dáng.

Chất liệu vải đa dạng từ những dòng vải mang lại sự tiện lợi đến vải tweeds xương cá. Đường may và cách xử lý bề mặt tạo dấu ấn nổi bật với thị giác và xúc giác. Những đường may thể hiện sự khéo léo tỉ mỉ của từng góc túi, dây kéo và cả những đường may nổi.

Những chiếc áo khoác trong bộ sưu tập lần này bao gồm áo phao, áo khoác tiện dụng cho mọi thời tiết.