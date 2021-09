Đẹp xuất sắc với phong cách thời trang đường phố Thu Đông của Selena Gomez

Tháng 4.2021, Selena Gomez xuất hiện với trang phục toàn màu đen, một chiếc đầm cao cổ, đôi bốt bệt cao đến đầu gối và một chiếc áo khoác da Matrix-esque lót lông xù màu nâu. Và tất nhiên, không thể không kể đến khẩu trang và dây chuyền vàng.

Tháng 3.2021, Selena đã được phát hiện ở Upper West Side của NYC (cùng với con chó của cô ấy) khi đang quay phim Hulu's Only Murders in the Building. Ca sĩ kiêm diễn viên mặc một bộ đồ đen sang trọng bao gồm áo khoác dài, quần palazzo, áo sơ mi vải sa tanh và giày Chelsea cao gót thanh lịch.