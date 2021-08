Đêm hẹn hò lãng mạn đầy phấn khích của nhà mốt Romance Was Born

Romance Was Born là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất ở các tuần lễ thời trang Sydney. Năm nay, BST Resort 2022 của Romance Was Born - Romance Was Born Australia Resort 2022 đã thực sự gây choáng với người xem vì sự phấn chấn, vui vẻ đến cuồng nhiệt được thể hiện trên mỗi trang phục.

Hai nhà thiết kế người Úc - Anna Plunkett và Luke Sales của thương hiệu Romance Was Born từ lâu đã nổi tiếng với những sáng tạo tiên phong và cách sử dụng màu sắc vui nhộn, gây hiệu ứng tích cực tới người xem. Vẻ đẹp siêu thực và đầy chất thơ lãng mạn đã ra đời với các gam màu xanh bột, màu xanh lá cây hồ trăn, màu đỏ táo và màu hồng kẹo... Tất cả tạo nên một vẻ đẹp rực rỡ đầy nồng nhiệt, các người mẫu nhún nhẩy theo điệu nhạc trên sàn catwalk, từng nhân vật tỏa sáng rực rỡ đến đê mê.

Sàn catwalk chứng kiến những người mẫu nối tiếp nhau trang điểm bằng một mảng màu đậm, như đưa người xem trở về thời thơ ấu với đầy rẫy những thử nghiệm trang điểm "hỗn loạn", khi còn nhỏ mình vội vàng chọn những màu đậm nhất, sáng nhất để tô lên khuôn mặt mình như thế nào. Hai NTK Anna Plunkett và Luke Sales đã cùng bắt tay mời chuyên gia trang điểm nổi tiếng, giám đốc của hãng mỹ phẩm Mecca Max - Nicole Thomson để ông make up chú trọng vào những đôi mắt gây ấn tượng và đồng điệu cùng Romance Was Born Australia Resort 2022 . Thompson đã sử dụng các gam màu rực rỡ, sang trọng và lấp lánh của Mecca Max để làm sống động một hình ảnh đêm hẹn hò lãng mạn đến mức cuồng say. Theo Romancewasborn, Vogue