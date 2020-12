Cindy Thái Tài bất ngờ làm nhà thiết kế tại Vietnam Junior Fashion Week

Trong 7 nhà thiết kế và thương hiệu của đêm diễn thứ hai, điều gây bất ngờ cho khán giả tại Vietnam Junior Fashion Week lần này là sự góp mặt của một nhà thiết kế vừa lạ lại vừa quen trong showbiz Việt - Cindy Thái Tài. Là một trong những nghệ sĩ chuyển giới đầu tiên thành danh trong vai trò ca sĩ, Cindy Thái Tài cũng người dạy những bước đi đầu tiên của Xuân Lan trong sự nghiệp catwalk.

Góp mặt trong tuần lễ thời trang do học trò Xuân Lan sáng lập, Cindy Thái Tài mang đến một luồng gió mới trong thời trang với thương hiệu Cindy for Kids. Trong bộ sưu tập The Dream’s, Cindy Thái Tài biến hóa tài tình các cô bé ở tuổi ô mai trở thành những nàng công chúa mộng mơ, kiêu sa từ lâu đầi bước ra như trong chuyện cổ tích.

Cindy Thái Tài bên cạnh các mẫu nhí trình diễn BST The Dream’s. Nói về cô giáo của mình, Xuân Lan cho biết: “Tôi luôn ghi nhớ và biết ơn cô giáo Cindy Thái Tài, nhờ có cô dìu dắt mà tôi mới có được cái tên như ngày hôm nay. Tuy nhiên, không phải vì tình cô trò mà tôi thiên vị để có sự xuất hiện của một thương hiệu mới toanh trong tuần lễ thời trang lần này. Tôi thấy sự tâm huyết của cô Cindy bằng nhiều đêm thức trắng để tạo ra những mẫu thiết kế, đó chính là cái tâm để chúng ta cùng nhau tạo cơ hội và cùng nhau phát triển”. Ngoài bộ sưu tập của Cindy Thái Tài thì 6 nhà thiết kế và thương hiệu còn lại là Phương Nguyễn Silk, Trinh Châu, Balabala, Mamo, Hannah và Những bông hoa nhỏ mang đến những màu sắc lộng lẫy với các thiết kế ứng dụng mùa đông và xuân. Thiết kế từ thương hiệu Phương Nguyễn Silk. BST của Phương Nguyễn Silk lấy cảm hứng từ vẻ đẹp mong manh, thuần khiết và đầy sắc màu từ những nụ hoa xuân. Chất liệu chính được NTK sử dụng trong BST lần này là gấm, phi lụa và vải organza cao cấp. Vốn không mềm mại như lụa hay linen, nhưng NTK đã khéo léo đưa lên phần cổ, vai và tay áo những bông hoa được làm hoàn toàn bằng tay thủ công, giúp bộ trang phục tràn đầy sức sống như những cành hoa đang khoe sắc sau những ngày đông lạnh giá. Thiết kế từ thương hiệu Phương Nguyễn Silk. Thiết kế từ thương hiệu Phương Nguyễn Silk. NTK Trinh Châu mang đến tuần lễ thời trang BST Flowery Garden từ ý tưởng vườn hoa với nhiều sắc màu tỏa hương. NTK sử dụng hơn 30.000 cánh hoa cắt lazer để tạo hoạ tiết cho từng trang phục. BST Flowery Garden của nhà thiết kế Trinh Châu. BST Flowery Garden của nhà thiết kế Trinh Châu. BST Flowery Garden của nhà thiết kế Trinh Châu. Những cánh hoa được thợ đính kết tỉ mĩ từng lớp phối màu chuyển sắc, tạo cảm giác nhẹ nhàng đáng yêu trong sáng của các thiên thần nhỏ. Toàn bộ hoạ tiết trên váy đều được đính kết bằng đá pha lê, tạo nên sự lấp lánh, lung linh, thu hút ánh nhìn của mọi người. Thiết kế từ bộ sưu tập Flowery Garden. Thiết kế từ bộ sưu tập Flowery Garden. Thiết kế từ bộ sưu tập Flowery Garden. Với Balabala là nhà cung cấp các sản phẩm thời trang với giá thành hợp lý qua nhiều phong cách khác nhau trong các dịp đặc biệt nhằm mang lại cho trẻ một tuổi thơ hạnh phúc và ngập tràn niềm vui. Balabala giới thiệu các mẫu trang phục trẻ em dành cho mùa Đông và mùa Xuân đang đến. Mẫu thiết kế đến từ Balabala. Mẫu thiết kế đến từ Balabala. Mẫu thiết kế đến từ Balabala. Elegance là BST của Mamo mang đến sự khác biệt,thể hiện rõ cá tính nhưng không kém phần thanh lịch. Elegance đã thổi làn gió mới vào phong cách retro vest những năm 1975 khi suit là một phần không thể thiếu trong giới mộ điệu thời trang lúc này. BST Elegance của Mamo. BST Elegance của Mamo. BST Elegance của Mamo. BST Elegance của Mamo. Riêng với BTS "Thu Đông" đến từ thương hiệu Hannah mang đến màu sắc trẻ trung, năng động sẽ là sự lựa chọn dễ dàng cho các bé nhỏ trong mùa lễ hội cuối năm. Thời trang mùa Thu Đông của thương hiệu Hannah. Thời trang mùa Thu Đông của thương hiệu Hannah. Thời trang mùa Thu Đông của thương hiệu Hannah. Thời trang mùa Thu Đông của thương hiệu Hannah. Đến với Vietnam Junior Fashion Week chủ đề Winter Swan, thương hiệu Những Bông Hoa Nhỏ mang đến BST “Dance of the Swans”. Dance of the Swans được lấy cảm hứng từ hình ảnh của đôi thiên nga xòe cánh giữa trời tuyết trắng xóa. BST mang sắc trắng chủ đạo, được sử dụng kỹ thuật loang màu tạo hiệu ứng chuyển từ những ngày đông giá lạnh sang những ngày xuân với những vệt nắng ấm rực rỡ hay những áng mây hồng và bầu trời xanh trong. Thiết kế nằm trong BST Dance of the Swans. Tuần lễ thời trang Vietnam Junior Fashion Week chủ đề Winter Swan khép lại thành công rực rỡ, đây chính là cơ hội để các nhà thiết kế thỏa sức sáng tạo và tung cánh trên bầu trời thời trang trẻ em và cũng là dịp các học trò của Xuân Lan như Trọng Phương, Minh Anh, Nguyễn Suri, Trịnh Khánh Ngọc, Huỳnh Thanh Như, Trương Ngọc Diệp, Hải Anh… cùng các mẫu nhí thể hiện bản lĩnh sân khấu với những bước đi chuyên nghiệp.

Chương trình được dàn dựng bởi ông xã của Xuân Lan – đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm với nhiều năm kinh nghiệm thực hiện các chương trình mang tính quốc tế cùng với sự đồng hành của L’amant tại Smiley Ville - Hà Nội.

Ảnh: Kiếng Cận Team