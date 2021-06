Chiêm ngưỡng bộ sưu tập resort 2022 của Anna Sui với những trang phục đầy ngẫu hứng

NTK Anna Sui dựa trên cảm hứng cổ điển nhiều lớp - hoa loa kèn của thung lũng, hoa hồng và hoa nở - cũng như một số lượng lớn các họa tiết kẻ caro.

Những thiết kế của bà là kết hợp giữa sự năng động, hiện đại và cá tính của tính cách Mỹ với sắc màu tươi tắn, kín đáo và tràn đầy sức sống, rực rỡ sắc màu của phong cách Á Đông. Chính vì vậy, ta thường gặp ở Anna Sui fashion những mẫu thiết kế rất độc đáo, luôn tạo ấn tượng với những gam màu lạ đầy sức sống, được phối cùng hoa văn tinh tế.

Sui bắt đầu với một bảng màu đen và trắng, sau đó xếp thành các nhóm màu gồm xanh cỏ và hoa cà sắc nét, đỏ và vàng, xanh lam và tím để trộn trên nền đen.

Lấy cảm hứng từ “Tác phẩm nghệ thuật tổng thể”, Sui đã thiết kế BST nghỉ dưỡng “Enchantment” (được lấy tên bộ phim “Enchantment” năm 1921) của mình xoay quanh các bản in, màu sắc và cảm xúc của bộ phim. Nếu như dựa vào màu sắc và kiểu dáng, có thể nói thời trang Anna Sui sinh ra là để dành cho người châu Á. Phong cách thiết kế dường như được lấy cảm hứng từ những cánh đồng hoa bất tận, từ những góc tối u thẳm của rừng nhiệt đới, từ những cánh bướm rực rỡ sắc màu.

“Tôi yêu thời kỳ của Wiener Werkstaette, tôi đã xem qua sách và hình ảnh và đưa ra một số nghệ sĩ yêu thích của tôi từ thời kỳ đó,” Sui lưu ý về bảng màu nhiều "tâm trạng" trong BST Reosrt 2022 này, nó chứa đầy các mẫu hình vuông đen trắng theo kiến trúc của Josef Hoffman, Dagobert...

Sự phổ biến của các thiết kế ren lưới đã làm tăng sự sinh động cho BST resort 2022. Điều đó thể hiện cụ thể qua chiếc quần có viền rau diếp với phần trên không đối xứng) hay một chiếc áo lưới kẻ caro bên dưới một chiếc áo nịt kẻ caro màu đen và hoa hồng, quần ống rộng, và áo khoác lông giả kẻ caro, áo ren lưới cá màu đen dưới vẻ ngoài bằng vải denim thêu, corset.. Các mẫu trang phục trong BST Resort 2022 lần này của Anna Sui có màu sắc tươi sáng, chất liệu bay bổng, độc đáo.

Bộ váy hình hộp dễ thương, áo khoác hồng vui tươi.. mang lại cảm xúc tươi mới với nhiều tinh thần vui nhộn được mang lại từ các phụ kiện như quần tất lưới cá, giày bốt Dr.Martens, mũ len và đồ trang sức theo phong cách DIY của riêng mình (DIY - Do it yourself, có nghĩa là tự mình làm mọi việc hay còn có nghĩa là "tự chế").