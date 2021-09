Chiếc túi tote thường có thiết kế tối giản hết sức với các màu trầm như: Nâu, be, đen, trắng... thi thoảng sẽ phá cách một chút về kiểu dáng hoặc biến tấu với những sắc màu mạnh hơn. Túi tote trơn vẫn là một điểm nhấn đầy cá tính trong set đồ của các nàng, nó là điển hình cho quan điểm thời trang "less is more".