Chi Pu, Ngọc Trinh gợi cảm hết nấc khi diện những thiết kế cắt xẻ hiểm hóc của Đỗ Long

Với BST này, Đỗ Long chứng minh tầm vóc của mình khi táo bạo chọn thần thoại Hy Lạp làm phong cách chủ đạo, khi đây cũng là nguồn cảm hứng của nhiều nhà mốt danh tiếng trên thế giới như Gucci, Victoria’s Secret…

Chi Phu, Ngọc Trinh gợi cảm hết nấc khi diện những thiết kế cắt xẻ hiểm hóc của Đỗ Long.

Bộ ảnh của Chi Pu và Ngọc Trinh đã hé lộ số ít thiết kế nằm trong 35 mẫu thiết kế sẽ được Đỗ Long cho ra mắt trong sự kiện sắp tới. Đúng như những gì giới mộ điệu mong đợi, Đỗ Long một lần nữa khẳng định danh hiệu “ông hoàng đầm xuyên thấu” với những thiết kế mới.

Không có những gam màu nổi như xanh cobalt, đỏ bordeaux, hay đen, nhưng không vì thế mà những bộ cánh của Đỗ Long mất đi vẻ sexy đặc trưng. NTK đã tận dụng tốt hai màu sắc chủ đạo gắn với những câu chuyện thần thoại Hy Lạp là trắng ngọc trai và vàng đồng. Tiết chế lối chơi đùa với màu sắc, NTK chọn cách đầu tư vào phần phom dáng trang phục. Anh chú trọng những khoảng hở trên các bộ váy, cắt vát mạnh tay và hiểm hóc nhất để kể nên câu chuyện của những đường cong cơ thể. Với loạt thiết kế cut-out táo bạo của “The Valley of Goddess”, Chi Pu và Ngọc Trinh đã có dịp khoe trọn ba vòng quyến rũ. Vẻ đẹp của cả hai gần như “bất phân thắng bại”. Vòng eo con kiến thon gọn của Ngọc Trinh hay vòng ba căng đầy gợi cảm của Chi Pu được tôn lên một cách vừa thanh tao thoát tục thần tiên nhưng cũng vừa tội lỗi và đầy huyền bí, tương tự như những những bức tượng điêu khắc các vị thần phương Tây.

Chi Pu. Vẻ đẹp sang trọng của bộ ảnh không chỉ đến từ chất liệu hay phom dáng trang phục, mà còn ẩn hiện qua cách Đỗ Long phối màu, kỹ thuật cắt may, đính kết cho các thiết kế haute couture. Nói về việc chọn Chi Pu và Ngọc Trinh trở thành “nữ thần” cho bộ ảnh quảng bá, NTK Đỗ Long cho biết: “Chi Pu hay Ngọc Trinh chính là những "nữ thần" trong mắt tôi, bởi họ đã ngày đêm không ngừng cố gắng để theo đuổi những chuẩn mực của sự quyến rũ”.

Theo Đỗ Long, Chi Pu chính là đại diện cho những cô gái với đam mê biến không thể thành có thể, thể hiện qua nỗ lực để thoát khỏi hình tượng nhẹ nhàng, dễ thương ở những ngày đầu sự nghiệp để tìm đến vẻ đẹp chín muồi, sắc sảo hiện tại. Ngày nay, nhắc đến Chi Pu là nhắc đến sự gợi cảm, quyến rũ khó cưỡng từ bên ngoài đến bên trong.

Còn Ngọc Trinh, theo quan điểm của Đỗ Long, sở hữu những đường cong chuẩn mực, cô đồng thời có nét quyến rũ vừa khó chạm tới nhưng cũng vừa mang tính cách chân thật. Và đó chính là những giá trị mà Đỗ Long tìm kiếm ở một “nữ thần” đại diện cho “The Valley of Goddess”. Ngọc Trinh. Show “The Valley of Goddess” với 35 thiết kế mới hoàn toàn sẽ diễn ra vào 06/12/2020 tại TP HCM, hứa hẹn mang đến một sàn runway đậm chất thần thoại. Những cái tên diễn mở màn, vedette của Đỗ Long luôn khiến khán giả tò mò, mong đợi. Tuy nhiên NTK vẫn giữ bí mật danh sách người mẫu. Anh chỉ mới tiết lộ rằng năm nay Ngọc Trinh sẽ không diễn catwalk. Thay vào đó, cô sẽ giữ vai trò khác, cũng quan trọng không kém.

NTK Đỗ Long Đỗ Long nổi tiếng trong showbiz Việt nhiều năm nay với vai trò người tạo dựng phong cách cho nhiều sao Việt. Anh chính thức bước sang lĩnh vực thiết kế từ năm 2016 với bộ sưu tập đầu tiên ra mắt ở Đêm hội chân dài. Từ đó đến nay, Đỗ Long được hàng loạt người đẹp trong showbiz Việt tin tưởng nhờ cậy việc chăm lo trang phục. Nhà thiết kế Đỗ Long bên hai "nữ thần" Ngọc Trinh và Chi Pu. Nhiều người nổi tiếng như các hoa hậu Phạm Hương, Mỹ Linh, Kỳ Duyên, Tiểu Vy, các diễn viên Lý Nhã Kỳ, Lan Ngọc, ca sĩ Chi Pu, Hari Won, người mẫu Võ Hoàng Yến, Ngọc Trinh và nhiều ngôi sao khác đều là khách hàng thân thiết của anh nhiều năm qua.

Các thiết kế của Đỗ Long nổi bật với vẻ đẹp quyến rũ và sang trọng, thể hiện qua chất liệu cao cấp và các chi tiết được thực hiện tỉ mỉ, cầu kỳ. Anh từng ghi dấu với sự thành công của nhiều bộ sưu tập: The Flower Fairies, The Sexy Curves, Into The Dark, Ocean’s Sensation,...

Photo: Milor Trần

Stylist: Kye Agency

Make Up & Hair: Bảo Bảo, Hiwon, Tài Phạm, Jimin Young

Jewelry: Trang Kim Linh

Designer: Đỗ Long