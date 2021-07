Chân váy ngắn quyến rũ và trẻ trung mà các nàng không thể chối từ

Kendall Jenner nổi tiếng với khiếu thời trang tinh tế. Cô diện chân váy ngắn rất duyên dáng và hợp trào lưu. Bạn có thể kiểm chứng qua các tình huống dưới đây.

Kendall Jenner có vẻ vội vã khi đi quay chương trình Keeping Up with the Kardashians ở Los Angeles. Cô nàng chọn chân váy ngắn bằng denim và áo thun dài tay thắt nút trước bụng, khoe vóc dáng “chuẩn đến từng centimet”. Bạn thân Gigi Hadid tạo điểm nhấn bằng thắt lưng đen và hoàn thiện ngoại hình với bốt cao gót màu be, vòng màu vàng thời thượng và dây chuyền đơn giản. Siêu mẫu Mỹ cột tóc và đeo kính mát phi công.

Kendall Jenner cùng hai gương mặt sáng giá Bella Hadid và Hailey Baldwin đi ăn sinh nhật một người bạn ở New York. Chị gái Kylie Jenner, cao 1m79, chưa bao giờ ngại phô bày thân hình chuẩn thiên thần Victoria’s Secret của mình. Ngôi sao truyền hình thực tế quyết định hướng đến trang phục táo bạo với áo lửng trắng và chân váy ngắn bằng gabardine. Nàng thơ của Balmain mang giày màu sắc và đeo túi xách của Louis Vuitton.

Kendall Jenner ăn mặc ấn tượng trong lúc tản bộ ở New York với siêu mẫu Hailey Baldwin. Nữ hoàng sàn diễn khoe đôi chân dài qua chân váy ngắn bằng denim của One Teaspoon trong khi áo thun ôm màu cam tôn vóc dáng xuất sắc. Gương mặt đại diện Calvin Klein cột tóc và hạn chế trang điểm một cách tối đa. Cô đeo kính mát phi công và hoàn thiện phong cách với bốt cột dây bằng da lộn của Gianvito Rossi và túi xách màu đen.

Kendall Jenner bảo đảm mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô khi cô đến dự tiệc DKNY ở New York. Và cô cam đoan cô cũng gây chú ý khi thay bộ quần áo khác lúc ra về. Ngôi sao thế hệ mới tỏa sáng qua áo lửng màu trắng và chân váy ngắn màu xám, phô bày làn da nâu và thân hình không tì vết khi rời sự kiện. Người đẹp mang giày cao gót bằng perspex nhằm tăng thêm chiều cao và hoàn thiện phong cách bằng cách búi tóc và đeo túi xách.

Do gia đình có đến 5 chị em gái thích ăn diện nên Kendall Jenner nắm bắt khuynh hướng từ khi còn nhỏ. Thiên thần Victoria’s Secret chọn trang phục mùa hè lấy cảm hứng từ những năm 1990 trong lúc đi loanh quanh khu phố thời trang SoHo, New York. Cô bỏ áo cổ yếm họa tiết ngôi sao vào chân váy ngắn hình chữ A bằng denim và mang bốt to. Siêu mẫu xõa tóc và tô điểm cho ngoại hình bằng kính mát và túi xách đen với dây xích bạc.

