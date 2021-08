Cách phối áo sơ mi độc đáo và tự nhiên như siêu mẫu Emily Ratajkowski

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Fendi.

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Raf Simons.

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Zimmermann.

Bà mẹ 1 con Emily Ratajkowski có thể mặc áo sơ mi ở bất cứ đâu, từ trong đời thường cho đến sự kiện trang trọng. Cô khiến đám đông ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ bởi chiếc áo quen thuộc bỗng dưng trở nên thu hút một cách kỳ lạ.

Emily Ratajkowski khoe vóc dáng “chuẩn đến từng centimet” khi chọn áo sơ mi không cài một vài nút, quần ôm bằng denim và bốt cao đến đùi trong lúc đi loanh quanh West Hollywood, Los Angeles. Cô gái chân dài búi tóc thấp thời thượng, tạo điều kiện cho các đường nét trên gương mặt tỏa sáng. Túi xách đỏ, bông tai tròn, kính mát đen và dây quấn quanh cổ có cùng chất liệu với áo là những chi tiết làm nên tổng thể tuyệt vời.

Emily Ratajkowski khoe vùng bụng phẳng với trang phục giản dị khi ra phố ở Brooklyn, New York. Nổi tiếng vì có vóc dáng xuất sắc, cô mặc áo sơ mi trắng không cài nút với áo ngực thể thao và quần rộng rãi. Siêu mẫu phối với giày thể thao màu sắc và kính mát. Tuy nhiên, cô nàng không quên đeo khẩu trang giữa đại dịch. Người đẹp là một doanh nhân thành công với dòng hàng bikini và nội y Inamorata do chính cô sáng lập.

Emily Ratajkowski trông thời thượng khi đi chơi ở câu lạc bộ Catch One, Los Angeles. Siêu mẫu Mỹ chọn áo sơ mi chấm bi màu nâu từ dòng hàng quần áo Inamorata do chính cô làm chủ. Cô tạo sự tương phản bằng quần đen và giày màu be. Áo không cài vài nút giúp cô khoe vòng 1 lấp ló. Gương mặt trang bìa cầm túi xách nhỏ, đeo bông tai tròn và xõa tóc. Cô nàng xuất hiện ở câu lạc bộ lúc nửa đêm mà không có chồng đi cùng.

Emily Ratajkowski, 30 tuổi, cao 1m70, phô bày đường cong trong lần đi dạo ở New York. Người mẫu kiêm diễn viên hướng đến áo bikini hình tam giác nhỏ xíu màu đen, áo sơ mi màu hồng nhạt và quần ôm. Gương mặt trang bìa che ánh nắng mặt trời bằng kính mát và không quên đeo khẩu trang nhằm bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi dịch bệnh. Nàng thơ của DKNY xõa mái tóc vàng mới nhuộm, cho thấy chân tóc đen mới mọc.

Emily Ratajkowski tạm nghỉ biểu diễn để đến xem bộ sưu tập của Valentino trong Tuần lễ thời trang Paris. Cô gái chân dài, người trở nên nổi tiếng từ video ca nhạc Blurred Lines năm 2013, chọn áo sơ mi trắng bằng silk và quần ôm vừa vặn bằng kaki. Trang phục mang đậm phong cách quân đội. Những đường nét ấn tượng trên gương mặt nổi bật hơn nhờ vào cách đánh mắt tối giản, son màu nâu và má hồng màu vàng đồng.

