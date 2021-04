Cách phối áo sơ mi độc đáo và thu hút trong những ngày nóng

Hết lần này đến lần khác, cách mặc áo sơ mi của Kendall Jenner thật sự truyền cảm hứng cho công chúng. Dưới đây là 5 lần cô phối áo sơ mi trong những ngày nóng đầy sáng tạo và xứng tầm của một siêu mẫu quốc tế.

Kendall Jenner đi với Kim Kardashian để quay Keeping Up with the Kardashians. Trang phục của cô chắc chắn gây chú ý. Siêu mẫu chọn áo sơ mi sọc dọc có đường xẻ ở hai bên tay rất độc đáo. Một sợi dây mỏng ở hai bên quần kéo xuống mắt cá chân tạo ấn tượng rằng đó là quần dài. Nhằm mang đến nét lạ, cô bỏ áo vào quần với tà áo bên trái lộ ra ngoài. Cô tăng sức duyên dáng cho ngoại hình bằng kính mát, bông tai hình kim băng.

Kendall Jenner trông mềm mại với bộ trang phục tôn vóc dáng khi cô rời khách sạn ở Paris với đôi giày cao gót mũi nhọn màu be nhạt. Hạn chế đeo phụ kiện một cách tối đa, siêu mẫu tập trung vào gam màu xanh lá cây đậm khi cô đeo túi xách nhỏ. Áo choàng không tay làm nổi bật các đường cong cùng quần ống đứng tôn đôi chân thon. Thiên thần Victoria’s Secret hoàn thiện bộ cánh bằng áo sơ mi không cài nút nhằm khoe vòng 1 lấp ló.

Kendall Jenner toát lên nét sành điệu khi đi chơi với mẹ, Kris Jenner, ở New York vào ban đêm. Cô phô bày đôi chân dài miên man khi chọn quần da lưng cao màu đen với phần ống loe và túi có dây kéo. Ngôi sao bí ẩn nhất chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians mặc áo sơ mi không cài nút bằng lụa, màu đen với họa tiết đầu lâu đang cháy và bỏ áo vào quần nhằm tôn vóc dáng “chuẩn không cần chỉnh”. Keeping Up with the Kardashians

Kendall Jenner thường xuyên xuất hiện trên sàn diễn thời trang cao cấp Versace, Balmain và Off-White. Và cô bước từ sàn diễn sang giải quần vợt Wimbledon, London khi cô đến All England Lawn Tennis and Croquet Club trước khi các huyền thoại Roger Federer và Novak Djokovic chạm trán. Siêu mẫu phô bày đôi chân săn chắc qua quần short lưng cao màu trắng Ralph Lauren, áo sơ mi màu xanh da trời, giày tennis và túi xách da màu trắng.

Kendall Jenner trông nóng bỏng khi dự sinh nhật 45 tuổi của Larsa Pippen ở nhà hàng Craig, West Hollywood, California. Ngôi sao khoe đôi chân thon qua áo sơ mi dáng dài bằng lụa được nhấn ngay eo và bốt bằng PVC cao đến đầu gối. Cô búi tóc gọn gàng, tạo điểm nhấn bằng bông tai tròn to màu xanh rêu và kính mát lấp lánh Alain Mikli. Chị gái Kylie Jenner hoàn thiện trang phục màu đen bằng túi xách hình hộp độc đáo với những tua rua bạc.

theo Page Six, Marie Claire