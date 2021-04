Các thương hiệu hàng đầu đã tráng gương mẫu boots cao cổ như thế nào cho mùa Thu Đông 2021

Dolce & Gabbana

Lấy ý tưởng từ bài hát “Barbie Girl” của nhóm nhạc Aqua từ năm 1997, Dolce & Gabbana đã đem “life in plastic is fantastic” quay trở lại với sự tin tưởng rằng phong cách này sẽ hút hồn các e-boy, e-girl trong thời đại của TikTok.

Đa số những mẫu giày được Dolce & Gabbana cho ra mắt trong bộ sưu tập này đều “trông có vẻ giả” từ cả chất liệu đến kiểu dáng, vượt xa sự tưởng tượng của các tín đồ thời trang. Bộ sưu tập thoáng nhìn chợt làm ta nghĩ đến những thứ rất tương lai nhưng thực chất lại kéo những e-kids trở về với những năm của “90s supermodel”.

Balenciaga

Demma Gvasalia - nhà thiết kế của Balenciaga - đã nói khi giới thiệu bộ sưu tập thu đông 2021 của mình: “Tôi ghét những ý tưởng về phim thời trang. Nó xưa rồi!”. Đó là lý do mà anh cho ra mắt bộ sưu tập lấy ý tưởng từ trò chơi điện tử và đặt tên nó là Afterword: The Age of Tomorrow.

Hợp tác với Unreal Engine, một đơn vị tạo trò chơi thuộc Epic Games, Balenciaga đã sử dụng những yếu tố về lượng tử, bước nhảy vọt, cùng cấu trúc “level up” trên sàn thời trang của mình.

Prada

Tất cả chúng ta đang đều đang nói về Covid-19 với một tâm trạng mong chờ một tương lai tương sáng cùng liều vắc-xin cứu thế giới. Prada lấy cảm hứng thời trang từ chính câu chuyện đó. Khai thác từ góc nhìn đầy mong đợi về những điều tốt đẹp phía trước, Prada và Simons đã thống nhất chọn những chất liệu lấp lánh nhất để khoác lên chúng ta một tâm trạng tươi sáng nhất có thể.

Molly Goddard

Bất chấp những khó khăn về thời trang trong thời điểm hiện tại, Molly Goddard - nhà thiết kế trẻ từ vương quốc Anh - vẫn không ngừng làm thế giới điên đảo. Bộ sưu tập mà Molly đem lên sàn diễn thu đông năm nay được xem là hội tụ mọi khó khăn mà cô từng gặp phải trong sự nghiệp của mình. Một trong số những khó khăn đó chính là việc cô phải làm việc với đội ngũ thiết kế của mình qua Zoom trong khi bản thân đang thực hiện cách ly xã hội. Thế nhưng, kết quả cuối cùng mà cô nàng “trình làng” không hề kém cạnh bất cứ cái tên thời trang nào.

Theo Elle, Vogue