Bó hoa tuyệt đẹp được gửi đến làng thời trang thế giới từ nhà mốt Elie Saab xa hoa lộng lẫy

Ngắm nhìn những thiết kế trong bộ sưu tập thời trang cao cấp Thu Đông 2021 của nhà mốt người Li băng - Elie Saab, người xem như lạc vào thế giới của khu rừng nhiệt đới với những bông hoa nở rộ. Nơi mỗi chiếc váy dạ hội được cắt may một cách hào nhoáng và mỗi chồi non là một lời hứa của sự phát triển. BST được đặt tên “Bud of Hope” với mong muốn mang đầy hy vọng về một tương lai tươi sáng, đó là sự tái sinh và đổi mới mở đường cho một ngày mai tốt đẹp hơn. BST như một lời nhắc nhở đầy hi vọng về một bình minh mới và một mùa xuân vĩnh cửu.