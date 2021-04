Bí kíp phối đồ streetwear từ các bộ phim thời trang đình đám

Gossip Girl

Hội “nam thanh nữ tú” với gia cảnh “nứt đố đổ vách” đến từ Upper East Side sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho bất cứ ai lỡ say Gossip Girl. Mỗi nhân vật trong phim sẽ là một mảnh ghép thời trang khác nhau nhưng Blair Waldorf và Serena Van der Woodsen đã trở thành 2 cái tên xuất hiện nhiều nhất trên các mặt báo sau khi phim ra mắt.

Những bộ cánh được chọn khoác nên người Blair cũng không khác gì tính cách rất nổi bật của cô nàng trong phim: “tôi làm những gì tôi muốn”. Những biểu tượng của nhân vật này: cài tóc và vớ da không chỉ mang tính “trang trí” thêm cho outfit mà còn là những item “bản quyền” cho cái tên Blair Waldorf.

Trái ngược với Blair đầy thị phi, nữ chính Serena với tình trường dài đằng đẵng lại rất điệu đà với những dáng quần, váy có độ rũ tự nhiên cùng với áo khoét cổ sâu. Theo dõi những bộ streetwear của Serena trong phim, những bạn gái theo đuổi phong cách thanh lịch nhưng rất quyến rũ sẽ gom được kha khá bài học đấy!

Emily in Paris

Lily Collins trong Emily in Paris đích thị là tiểu thư xứ Mỹ bước vào vũ hội của thời trang Pháp. Chưa kể đến việc “dân tình” vẫn còn nhiều đánh giá xoay quanh việc phim không phản ánh Paris một cách chân thực, gu thời trang của Emily in Paris đã trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Nhắc đến phong cách thời trang thanh lịch của Pháp chắc chắn phải kể đến những chiếc blazer khoác ngoài và áo cổ lọ. Tuy nhiên, thời trang của Emily in Paris không dừng lại ở nét thơ thẩn thường gặp của các cô nàng Pháp cổ điển mà hướng đến những họa tiết và màu nổi bật, giúp Emily bỗng hiện đại và hút mắt hơn bội phần.

Hotel de Luna

Trong vai là một nhân vật đã sống trên thế gian hàng trăm năm, nhân vật Jang Man Wol (IU) đã truyền tải tất cả những xu hướng hay nhất trong thế kỷ qua với vẻ đẹp quyến rũ, thanh tao như một nữ thần.

Trong rất nhiều tạo hình của IU trong phim: từ váy cổ điển sang trọng đến những bộ dạo phố hiện đại, điều dễ dàng học hỏi nhất từ cô nàng này chính là việc chú trọng đến từng tiểu tiết của trang phục. Các loại phụ kiện như mắt kính, nhẫn, vòng tay, dây chuyền, túi xách và đến cả bộ móng tay cũng được chăm chút để phù hợp với bối cảnh phim nhất.

Phụ kiện nổi bật và mang tính biểu tượng nhất của nhân vật này chính là mũ. Vừa làm tăng tính ma mị, những chiếc nón cổ điển rộng vành vừa khắc lên trên khuôn mặt nữ chính nét mong manh, dịu dàng giấu bên trong vẻ ngoài rực rỡ, cá tính.

It’s ok not to be ok

Ứng cử viên thứ 2 từ xứ sở Hàn Quốc chính là siêu phẩm phát hành năm 2020: It’s ok not to be ok. Là một nhà văn viết sách và từng lớn lên thiếu thốn sự đồng cảm, cách ăn mặc nổi bật, rực rỡ của nữ chính Ko Moon-young (Seo Ye-ji) như tạo cho cô một tấm khiên để bảo vệ tâm hồn mong manh bên trong.

Ngoài những outfit được style đồ sộ như gia thế của cô nàng, những bộ cánh nhẹ nhàng xuống phố cũng là một tượng đài có thể học hỏi. Stylist của đoàn phim đã “đánh dấu” vẻ ngoài nữ chính bằng những chi tiết lặp đi lặp lại: áo cổ kín giúp nhân vật trông như đang che giấu cảm xúc thật của mình; sử dụng họa tiết, chất liệu ren hoặc kiểu xếp ly để tôn nên nét quyền quý của nhân vật.

Nguồn ảnh: Savoir Flair, NY Post, Soompi