Bella Hadid đưa áo khoác lên một tầm cao mới

Áo khoác luôn có vị trí đặc biệt trên sàn diễn mùa Thu Đông. Trong các bộ sưu tập năm nay, người ta nhận thấy không có giới hạn với thiết kế này. Bằng chứng là nó mang nhiều màu sắc, kiểu dáng và chất liệu, có thể phối với trang phục dành cho ban ngày lẫn ban đêm.

Bộ sưu tập mùa Thu Đông 2021 - 2022 của Peter Do.

Khi nói đến áo khoác, siêu mẫu Bella Hadid có vô vàn chọn lựa trong những ngày se lạnh. Cô có thể mặc áo sơ mi, áo gilet, áo len sợi, áo khoác hai hàng khuy…

Bella Hadid thường xuyên tập luyện để giữ gìn vóc dáng săn chắc. Nàng thơ của Michael Kors trông cứ như sẵn sàng bước lên sàn diễn khi cô thay quần và áo khoác sọc ca rô hợp trào lưu sau buổi tập thể dục vào ngày 21.9 ở New York. Cô phối với áo thun lửng ôm, khoét một lỗ to ngay ngực và đeo nhiều dây chuyền. Gương mặt trang bìa tạo điểm nhấn bằng cách đeo kính mát, kẹp tóc lòa xòa và cầm iPad, sổ ghi chép trên tay.

Khai, con gái của Gigi Hadid và Zayn Malik, được những người thân trong gia đình vây quanh nhân dịp sinh nhật 1 tuổi. Bella Hadid, dì của đứa trẻ, trông duyên dáng khi diện áo khoác lửng màu trắng, áo thun màu đen và chân váy mềm mại màu đỏ pha trắng vào ngày 18.9. Ngôi sao mạng xã hội hoàn thiện bộ cánh thời thượng bằng bốt da, kính mát nhỏ và dây chuyền bạc trong khi đến căn hộ của chị gái Gigi Hadid ở New York.

Bella Hadid bảo đảm gây chú ý khi cô chọn trang phục màu nâu ra sân bay ở Paris vào ngày 6.3. Cô mặc áo thun lửng màu kem và áo khoác màu nâu may bằng đường chỉ nổi màu trắng, để lộ vùng bụng phẳng. Bạn thân Kendall Jenner trông thoải mái với quần ống loe, giày thể thao, nón, nhiều dây chuyền màu sắc cũng như kính mát độc đáo. Tuy nhiên, cô không quên đeo khẩu trang bảo vệ bản thân và cộng đồng khỏi đại dịch.

Bella Hadid nổi tiếng với chuyện biểu diễn những thiết kế táo bạo và độc đáo trên đường băng. Nhưng cô chọn trang phục kín đáo hơn khi đi ăn tối với bạn bè ở Manhattan, New York vào ngày 24.7.2019. Cô trông thanh lịch qua áo đầm ôm màu nâu và áo khoác lửng màu trắng. Siêu mẫu nâng tầm cho trang phục len sợi mỏng bằng giày cao gót họa tiết da báo, kính mát, bông tai tròn và túi xách. Cô xõa tóc và trang điểm long lanh.

Bella Hadid và chị gái Gigi Hadid đều là những phụ nữ bận rộn. Tuy nhiên, họ vẫn dành thời gian cho nhau khi đi ăn tối ở nhà hàng Avenue, trung tâm thương mại Saks Fifth Avenue, New York vào ngày 18.7.2019. Bella Hadid khoe đôi chân thon khi cô mặc áo khoác to bằng denim màu xanh dương và áo sơ mi trắng dáng dài. Bốt cao đến đầu gối mang đến sự hài hòa cho ngoại hình. Biểu tượng thời trang điểm xuyết túi xách nhỏ.