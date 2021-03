Bản phối sáng tạo cho set đồ thời trang công sở khiến nàng nổi bật giữa đám đông

Bộ sưu tập thời trang công sở ‘Work in style’ khắc họa phong cách hiện đại, thời thượng của những cô nàng công sở sành điệu. Lấy cảm hứng từ hình ảnh những nữ C.E.O thông minh, xinh đẹp, nhà mốt My Way ra mắt bộ sưu tập “Work in style” mở màn cho sân chơi thời trang 2021.

Các thiết kế được làm từ những chất liệu như: lụa, voan Nhật, taffeta Chanel… mô tả nét mềm mại, linh hoạt nhưng vẫn cực kỳ bản lĩnh, quyết đoán toát ra từ tính cách của những quý cô văn phòng. Bản phối ấn tượng, đậm chất thơ từ áo sơ mi sọc trắng mix cùng chân váy chữ A màu hồng rực rỡ. Và chắc chắn không thể thiếu gam màu xanh lá - màu của hoa cỏ, của thiên nhiên mùa xuân ngập tràn sức sống. Không còn là những Outfit đóng khung nhàm chán, nàng công sở lên đồ thật phong cách khi khéo léo diện thêm một chiếc kính neon sành điệu và trendy. Thắt lưng dây xích (chain belt) là điểm nhấn hoàn hảo cho bộ trang phục thời trang công sở thêm trẻ trung, tươi mới. Set đồ là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai tông màu kinh điển của làng thời trang: đen và trắng, không thể thiếu trong tủ đồ của quý cô công sở. Bộ trang phục thời trang công sở thu hút ánh nhìn của người đối diện với họa tiết hoa hồng đen quyền lực, quý phái tạo điểm nhấn ấn tượng. Costume: My Way Photo:Hoàng Đăng Model: Cù Thị Trà Stylist: Thảo Con Thỏ Makeup: Lan Anh Lê