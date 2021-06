Áo yếm, vẻ đẹp tuổi 20 và tình yêu dân tộc, văn hoá truyền thống đang trở về…

Trong các gam màu khi thì trung tính, khi thì mạnh mẽ, các tone, sắc của các trang phục trong bộ sưu tập được lựa chọn rất kỹ, bởi chúng đều bám quanh các màu sắc cổ điển của văn hoá châu Á nói chung và văn hoá của Việt Nam nói riêng. Hiểu biết về văn hoá phương Đông, văn hoá cổ truyền Việt Nam của những người trẻ làm nên bộ sưu tập thật không hề là ít.

Chia sẻ với phóng viên thời trang về cảm hứng thiết kế và sáng tạo nên bộ sưu tập, Nguyễn Bích Ngọc, người sáng lập nên “Nhà may 1996” cho biết: Từ bé đến khi trưởng thành em đã quen với hình ảnh giản dị của bà nội trong sinh hoạt hằng ngày. Bà, trong chiếc áo bà ba nâu, be, bên trong là những chiếc áo ba lỗ tơ trắng với quần lụa suông đen… hay chiếc áo dài suông màu be trên nền vải gấm với em là những hình ảnh vô cùng đẹp, làm em hình thành nên ước mơ về CHIẾC ÁO CỦA NỘI. “Nhà may 1996” được ra đời, hiện thực hoá từ đam mê đầy thôi thúc đó...