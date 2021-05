Áo sơ mi trắng toát lên dáng vẻ thanh tao trong những ngày oi bức

Kendall Jenner, 25 tuổi, là nữ hoàng thời trang. Vì vậy, cô có sức ảnh hưởng vô cùng lớn đối với đám đông. Áo sơ mi trắng mà cô chọn trong những ngày oi bức để lại dấu ấn khó phai trong lòng người hâm mộ.

Kendall Jenner là một trong những người mẫu được săn đón nhất thế giới. Và cô trông xuất sắc khi ra phố ở New York sau khi biểu diễn chương trình Alexander Wang tại trung tâm thương mại Rockefeller. Thiên thần Victoria’s Secret chọn áo sơ mi rộng, màu trắng của Wesley Harriott với thắt lưng có khóa kéo nhấn ngay eo. Cô phối trang phục ấn tượng với quần ôm màu đen, cùng đường xẻ ở mắt cá chân, giày thể thao và túi xách da lộn màu nâu.

Kendall Jenner rất thân với Gigi Hadid. Hai biểu tượng thời trang có phong cách ăn mặc khá giống nhau trong lần đi chơi ở Los Angeles. Kendall Jenner búi tóc cao khi dạo phố cùng bạn. Ngôi sao bí ẩn nhất chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians chọn áo sơ mi trắng với tay áo xắn, quần jean ôm lưng cao, và thắt lưng có hai khóa. Cô điểm xuyết bằng bốt cao đến mắt cá chân màu nâu và túi xách có tua rua màu trắng.