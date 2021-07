Áo sơ mi đen, trắng dành cho cô nàng thích sự phá cách và hiện đại

Thời tiết mùa hè ở Mỹ và châu Âu khá nóng và đây chính là mùa áo sơ mi xuất hiện nhan nhản khắp mọi nẻo đường. Với khiếu thời trang hoàn hảo, Olivia Culpo đã có những cách mặc áo sơ mi đen, trắng trên cả tuyệt vời trong những ngày nắng này.

Olivia Culpo nổi tiếng với chuyện khoe vóc dáng chuẩn trên sàn diễn cũng như trên các trang bìa tạp chí. Trong lần đi ăn sáng ở West Hollywood, California, cô mặc áo sơ mi lửng dài tay màu trắng, quần xanh và xõa mái tóc mềm mại. Siêu mẫu mang giày dây và cầm túi xách nhỏ. Trong một cuộc phỏng vấn với Hollywood Life, cô nàng đã từng thổ lộ cô tập thể dục đều đặn và đi du lịch thường xuyên nhằm duy trì lối sống lành mạnh.

Olivia Culpo là một nữ hoàng nhan sắc với mắt thẩm mỹ không chê vào đâu được. Cựu hoa hậu hoàn vũ thể hiện phong cách cá nhân trong chuyến đi mua sắm ở Beverly Hills, California khi cô bỏ áo sơ mi tay phồng màu đen vào quần xanh và mang bốt da lộn màu nâu. Gương mặt trang bìa Sports Illustrated dùng thắt lưng để tạo điểm nhấn cho vòng eo nhỏ và cầm túi xách. Người mẫu áo tắm Mỹ cột tóc cao và trang điểm nhẹ nhàng.

Olivia Culpo tận hưởng quãng thời gian vui vẻ dưới ánh nắng mặt trời trong chuyến đi nghỉ mát ở thành phố Cabo San Lucas, Mexico. Biểu tượng thời trang hướng đến áo sơ mi trắng dài tay có diềm xếp nếp trong khi xuống cầu thang của khu nghỉ dưỡng. Cô nàng khoe đôi chân thon dài qua quần short cực ngắn bằng denim, và tăng chiều cao cho vóc dáng bằng guốc cao gót. Người đẹp hoàn thiện ngoại hình bằng túi xách nâu.

Olivia Culpo, cao 1m70, trông tuyệt vời khi tham gia gala Women In Film do thương hiệu thời trang Max Mara tổ chức tại khách sạn Chateau Marmont, Los Angeles. Cựu hoa hậu hoàn vũ phối áo sơ mi đen với quần họa tiết. Cô nàng hạn chế đeo phụ kiện một cách tối đa, mang giày dây và để lộ nước sơn móng chân màu đỏ tươi. Ngôi sao mạng xã hội cột tóc và làm nổi bật những đường nét trên gương mặt bằng cách trang điểm kỹ lưỡng.

Olivia Culpo dự lễ ra mắt bộ sưu tập phiên bản giới hạn Nasty Gal x EmRata do Emily Ratajkowski tổ chức ở New York. Bộ sưu tập mùa hè lấy cảm hứng từ chính phong cách cá nhân của Emily Ratajkowski - quyến rũ, táo bạo và tự tin. Cô gái chân dài mặc áo sơ mi lửng thắt nơ, quần ống loe trắng bằng linen và đeo trang sức Material Good. Sự kiện này quy tụ Sophie Elgort, Olivia Culpo và nhiều biên tập viên thời trang giỏi của New York.

