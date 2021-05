Áo liền quần thực tế và dễ thương trong những ngày nắng nóng

Candice Swanepoel được biết đến rộng rãi với vai trò là thiên thần Victoria’s Secret, nhưng chính sự xuất hiện trên sàn diễn Versace, Chanel, Diane von Furstenberg, Dior, Givenchy và những cái tên khác đã củng cố vị trí siêu mẫu của cô. Bất cứ khi nào người đẹp chọn thời trang đường phố, cụ thể là áo liền quần, cô cũng tạo sự chú ý.

Candice Swanepoel để lộ vai thon và đôi chân săn chắc khi đi dạo vào một ngày đẹp trời ở New York. Áo liền quần ngắn, họa tiết hoa, được nhấn ngay eo làm sáng làn da màu nâu đồng. Vòng cổ to bằng bạc ôm lấy chiếc cổ cao, thanh mảnh cũng như giày dây làm tăng cảm giác bô hê miêng. Kính mát tròn giúp gương mặt trang bìa che ánh nắng, và người mẫu tóc vàng trông sành điệu trong tiết trời mùa hè với mái tóc búi lòa xòa.

Candice Swanepoel kiếm sống bằng việc biểu diễn nội y. Đó là lý do tại sao thiên thần Victoria's Secret quyết định không mặc áo ngực khi ra phố ở New York. Cô gái chân dài Nam Phi chọn áo liền quần hai dây có cổ chữ V khoét sâu táo bạo. Thiết kế bằng lụa màu xanh ô liu với đường xẻ ở hai bên quần được phối cùng túi xách to có tua rua. Người đẹp đeo thắt lưng da và mang sandal thấp. Cô búi tóc cao, và dường như hạn chế trang điểm.

Candice Swanepoel khoe đôi chân dài khi đi mua thực phẩm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà ở New York. Siêu mẫu xuất hiện giản dị với áo liền quần ngắn bằng denim và áo thun màu trắng. Nữ hoàng thời trang tiếp tục nhấn vào nét thời thượng bằng cách phối giày thể thao Converse, kính mát tròn Ray Ban và băng đô. Trong khi thường xuyên chải chuốt, cô nàng quyết định cột tóc một cách lòa xòa và không sử dụng son phấn nhiều.

Sau 10 năm làm thiên thần Victoria's Secret, Candice Swanepoel vẫn là một trong những người mẫu được săn đón nhất thế giới. Và cô đem đến phong cách tuyệt vời trong khi đi loanh quanh New York. Người đẹp diện áo liền quần ấn tượng và đeo khẩu trang giữa đại dịch COVID-19. Cô phối thiết kế hai dây sọc ca rô màu đen trắng, được nhấn ở eo với giày búp bê màu đen. Bà mẹ 2 con búi tóc và điểm xuyết bằng dây chuyền và nhẫn.

Candice Swanepoel có thể làm người mẫu cho một số bộ quần áo dễ thương để kiếm sống, nhưng người ta thích phong cách hippy khi cô không làm việc. Người đẹp trông thời thượng bên trong Tòa án Vitória, bang Espírito Santo, Brazil với áo liền quần bằng linen màu trắng và dép kẹp màu nâu. Cô để nhan sắc tự nhiên tỏa sáng và cột tóc gọn gàng. Áo liền quần được rất nhiều ngôi sao Hollywood ưa chuộng trong những ngày hè.

theo Daily Mail, W