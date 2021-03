Áo đầm siêu ngắn thu hút mọi ánh nhìn khi dự tiệc 8.3

Elsa Hosk, 32 tuổi, cao 1m77, góp mặt trong chương trình Victoria's Secret nhiều lần. Rời sàn diễn, cô lại sáng tạo các kiểu ăn mặc đa dạng. Một trong những phong cách đó là áo đầm siêu ngắn tuyệt đẹp khi tham dự sự kiện. Bạn có thể tham khảo các thiết kế đẳng cấp dưới đây để tận hưởng không khí tiệc tùng trong dịp 8.3.

Nếu bạn muốn nổi bật trong những bữa tiệc, hãy hướng đến các ngôi sao mạng xã hội nóng bỏng nhất để tìm cảm hứng. Một trong những tấm gương điển hình chính là Elsa Hosk. Cô gái chân dài ăn mặc táo bạo với áo đầm kim sa họa tiết chấm bi và đeo bông tai dài đến tận vai khi tham dự lễ trao giải Revolve ở Las Vegas. Thiết kế siêu ngắn, khoét cổ sâu của House of Harlow 1960 giúp người đẹp Thụy Điển phô bày đôi chân hoàn hảo.

Elsa Hosk quá quen với chuyện biểu diễn thời trang Victoria’s Secret. Và cô biết góc cạnh nào tốt nhất để chụp ảnh khi cô gây bão trong lần ra phố ở East Village, New York. Cô nàng phô bày đôi chân dài qua áo đầm siêu ngắn, tay trong suốt, cổ khoét sâu có dây kéo của David Koma trong bữa tiệc sinh nhật 31 tuổi của mình. Về phần phụ kiện, người đẹp sử dụng bốt cao gót màu trắng, thắt lưng màu đen nhằm tôn vòng eo nhỏ và ví cầm tay.

Elsa Hosk là một trong những người mẫu nội y hàng đầu thế giới. Và cô cho thấy điều đó khi cô tham dự lễ ra mắt nước hoa Libre của YSL ở New York. Gương mặt trang bìa xuất hiện với áo đầm siêu ngắn gồm phần trên màu xanh lá cây và phần dưới màu xanh dương, làm nổi bật thế mạnh là vóc dáng săn chắc. Cô mang giày có cùng màu với trang phục. Áo đầm Gucci được mua tại cửa hàng đồ cũ What Goes Around Comes Around.