6 bộ trang sức tuyệt đẹp và đắt tiền nhất trên thảm đỏ Emmys 2021

Một năm tuyệt vời của truyền hình khi những người nổi tiếng, tuyệt đẹp đều có mặt tại Emmys, cùng những viên ngọc quý của họ. Các nữ diễn viên đã nâng tầm vẻ ngoài khi đeo đồ trang sức từ những thương hiệu cao cấp.