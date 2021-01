5 thiết kế màu đen dự tiệc siêu ngắn, siêu dễ thương

Georgia Fowler là thiên thần Victoria's Secret. Và thật là dễ dàng hiểu lý do tại sao cô giành được hợp đồng béo bở khi khoe đôi chân thon dài qua áo đầm ngắn màu đen tại Tuần lễ thời trang New York. Cô gây ấn tượng bằng bộ trang phục thời thượng tại bữa tiệc ra mắt Tommy x Lewis ở New York. Người đẹp New Zealand tạo điểm nhấn với guốc cao gót màu đỏ và túi xách hình xô màu đen.