5 phụ kiện tóc đang được các sao Hàn mê mẩn nhất hè này

Sao Hàn cũng theo trend Cánh bướm dối gian

Dù mái tóc của bạn có trở nên thiếu bồng bềnh khi mùa hè ập đến thì cũng sẽ không bị nhận ra nếu bạn “style” lên mái tóc mình những chiếc kẹp bươm bướm đủ màu. Những chiếc kẹp tóc Hàn Quốc nhỏ nhắn đáng yêu trông thế mà lại rất “gây nghiện” với những cô nàng mê mẩn phong cách vintage, ngây thơ, trong sáng đấy nhé!

Kiểu kẹp tóc bươm bướm như Hyuna cũng chính là một hình ảnh tiêu biểu khi nhắc đến thời trang những năm 90. Bắt chước Jisoo, một chiếc ruy băng là đủ tạo điểm nhấn

Từ sau tạo hình “hót hòn họt” của cô nàng Jisoo trong How You Like That, chiếc nơ ruy băng tưởng chừng như “sến rện” này đã trở thành cơn sốt đến nay vẫn chưa hết hot. Chiếc ruy băng tuy đơn giản này nhưng lại có thể trở thành điểm nhấn cho tổng thể vẻ ngoài của bạn.

Cô nàng tạo trend Jisoo cực cuốn hút với chiếc nơ lớn sau mái tóc.

Kẹp tóc đủ màu, không còn buồn rầu vì tóc bết

Giữ cho phần tóc mái luôn sạch sẽ trong suốt cả ngày là nỗi lòng không của riêng ai. Chính vì thế, thay vì chọn cách xõa chiếc mái bồng bềnh rồi sau đó luôn phải lo ngại mồ hôi có thể làm chúng bết dính, thì việc kẹp tóc mái của mình bằng những hàng kẹp đủ màu là một cách hết sức thông minh.

Cô nàng sinh năm 1991 Solar của nhóm Mamamoo trông như trẻ hơn vài tuổi với những chiếc kẹp tóc đủ màu.

Băng đô nổi bật - hút tất tần tật ánh nhìn

Dáng băng đô dầy dặn trông có vẻ là khó phối đồ nhưng sẽ trở nên rất thu hút nếu các nàng biết khéo léo chọn những bộ cánh đơn giản nhưng sang trọng. Đây có thể là một lựa chọn táo bạo cho các cô nàng theo style tóc thẳng đấy.