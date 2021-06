5 cách gây bão với thời trang màu xanh lá cây của Kendall Jenner

Thời gian gần đầy, rất nhiều ngôi sao Hollywood hưởng ứng thời trang màu xanh lá cây. Ví dụ như: Kendall Jenner, Gigi Hadid, Karlie Kloss, Irina Shayk, Hailey Bieber...



Kendall Jenner, cao 1m79, hướng đến trang phục gợi cảm khi đi ăn tối với chị gái Khloe Kardashian ở nhà hàng Nice Guy, Los Angeles. Áo đầm hai dây siêu ngắn màu xanh lá cây và giày cao gót giúp ngôi sao mạng xã hội thật sự tỏa sáng. Nàng thơ của Balmain cột mái tóc đen gọn gàng và đánh mắt xanh lá cây, tiệp màu với áo đầm. Để nâng tầm vị trí tín đồ thời trang của mình, cô gái chân dài cầm túi xách tua rua ánh bạc lấp lánh.



Kendall Jenner khoe chân dài miên man khi chọn chân váy siêu ngắn màu đen trong lần đi ăn trưa với một cô bạn gái tại nhà hàng Taverna Tony, Malibu, California. Thiên thần Victoria's Secret trông vô cùng thời thượng với áo màu xanh lá cây không cài nút, phô bày vùng bụng phẳng. Gương mặt trang bìa tạo điểm nhấn với túi xách. Trong khi cho thấy mắt thẩm mỹ, chị gái Kylie Jenner để lộ nước sơn móng tay màu hồng tuyệt đẹp.

Kendall Jenner nổi bật trong chiếc áo thun lửng lệch vai màu xanh lá cây khi đi quay chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Cô gái chân dài khoe vòng eo thon trong lúc tiến về phía tòa nhà ở Los Angeles. Gương mặt đại diện của Calvin Klein phối với quần rách gối, giày thể thao và dây chuyền vàng. Tuy nhiên, phần thu hút nhất của tổng thể nằm ở túi xách Louis Vuitton có in hình gương mặt Mona Lisa.



Kendall Jenner tận hưởng kỳ nghỉ hè sang trọng tại nhà thuê bên bờ biển của chị gái Kourtney Kardashian ở Malibu, California. Và cô quyết định ăn mặc duyên dáng khi ngắm hoàng hôn với ly rượu vang trên tay. Siêu mẫu trông thanh lịch trong chiếc nón rơm rộng vành và áo đầm ôm họa tiết xoắn ốc màu xanh lá cây. Túi xách xa xỉ được đặt trên lưng ghế khi cô ngồi dưới dù. Ngôi sao trang điểm cẩn thận và xõa tóc để có ngoại hình đẹp.



Kendall Jenner chưng diện trang phục gây chú ý khi đến khu phố thời trang SoHo, Manhattan, New York. Ngôi sao truyền hình thực tế khoe vóc dáng "chuẩn đến từng centimet" với áo sơ mi màu xanh lá cây, chân váy ngắn màu xanh dương pha xanh lá cây của Maisie Wilen và giày cao gót trong suốt của Amina Muaddi. Bộ cánh này được stylist Marni Senofonte chọn. Cô được chuyên gia trang điểm Mary Phillips dặm chút son phấn.

