Ngoài vòng eo và cổ áo, người ngực to cũng cần tránh những chiếc áo quá cầu kỳ, rườm rà, bởi như vậy sẽ khiến ánh mắt và sự chú ý của mọi người dồn vào phần thân trên, dễ chú ý đến nhược điểm của người ngực quá to. Lựa chọn áo cho cô gái ngực to càng đơn giản càng tốt và không có thiết kế nổi bật, kiểu dáng basic đơn giản thuần màu.