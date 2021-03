3 phong cách thời trang hút hồn thế hệ Gen Z

Thoải mái nhưng vẫn tê tái mắt nhìn chính là athleisure

Tuy không phải là phong cách mới nổi gần đây nhưng athleisure - xu hướng ra đường với những set đồ thể thao thoải mái - vẫn luôn khẳng định sức hút bởi khả năng tôn da, tôn dáng của nó.

Nối tiếp những fan cứng athleisure thế giới như: Kendall Jenner, Hailey Baldwin, Gigi Hadid..., “gà nhà” Chi Pu và Châu Bùi cũng tranh thủ khoe dáng với những bộ đồ tập.

Không thể ngờ Châu Bùi diện đồ tập ra đường lại có thể chất chơi như thế này. Chi Pu thông minh chọn set đồ chất liệu nhung để khoe trọn thân hình đầy đặn của mình.

Phong cách học đường bước ra từ những bộ phim thập niên 90

Academia thành công chiếm trọn trái tim của những tín đồ thời trang Gen Z chính bởi tính chất: Tuy ra dáng học sinh nhưng cũng không kém phần cá tính và nổi loạn.

Cách kết hợp quần áo nhiều lớp với blazer, áo cổ lọ, cà vạt... đi cùng với giày oxford hoặc giày dáng mary jane cổ điển đã mang xu hướng học đường này trở lại vòng tuần hoàn thời trang.

Họa tiết caro như chiếc váy này của Kaity Nguyễn chính là điều làm các fan cuồng academia mê mẩn. Ai nghiện phim cũng sẽ dễ dàng nhận ra những set đồ nhiều lớp tương tự như bộ này của hot girl Salim trong những bộ chick flick Mỹ.

Đem nội tâm đầy màu sắc vào thời trang với kidcore aesthetic

Phối hợp những mảnh ghép nhiều màu luôn là một bài toán khó với chị em. Tuy nhiên, kidcore aesthetic - một phong cách đầy màu sắc lấy cảm hứng từ sách, truyện, đồ chơi trẻ em - lại làm Gen Z điêu đứng với tính gây nghiện của nó.

Sau đôi vớ ong gây chấn động của nữ chính Me Before You, hàng loạt nữ ca sĩ chọn những món kidcore để diện trong MV của mình.

Những món phụ kiện như vớ dài, nón, dây móc... chính là yếu tố tạo điểm nhấn cho những bộ kidcore. Set đồ của Juky San trong MV mới nhất Phải chăng ta đã yêu là một minh chứng cho điều đó.