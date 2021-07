3 kiểu váy “kén dáng” với những nàng có đùi và hông to

Váy xẻ tà

Váy xẻ tà luôn là kiểu váy rất được ưa chuộng, váy xẻ tà là kiểu thiết kế xẻ bên chân được nhiều người yêu thích vì trông thật quyến rũ và điệu đà, nhưng đối với những người có dùi và hông to thì mặc váy xẻ tà là một lựa chọn không khôn ngoan. Váy xẻ tà đòi hỏi phụ nữ phải có đôi chân thon và thẳng , điểm mạnh của váy xẻ tà chính là khoe đôi chân thon thả của người mặc, vì vậy đối với những cô nàng có đôi chân to và hông to, vì phần đẹp nhất của váy xẻ tà không được phát huy nên hãy từ bỏ việc mặc váy xẻ tà. Những thiết kế váy xẻ tà hầu hết đều được thiết kế nhằm mục đích tôn dáng, thiết kế ôm sát, xẻ tà, nếu phần hông của bạn to thì khi mặc vào sẽ dễ tạo cho người đối diện cảm giác bạn như đô con hơn và trông thô cứng.