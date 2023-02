Thảo Nhi Lê, Ngọc Châu, Hà Anh đọ catwalk khi tuyển chọn người mẫu

Trước khi nổi tiếng với danh xưng Á hậu, Thảo Nhi Lê được biết đến là fashionista và founder một thương hiệu thời trang nữ. Vì thế khi tuyển chọn người mẫu trẻ cho show thời trang đầu tiên của mình cô cảm thấy vô cùng háo hức.

Thảo Nhi Lê xuất hiện với hình ảnh cá tính và quyến rũ như thường lệ. Nữ fashionista diện mini dress tạo hình corset với khoảng hở sexy dọc bên hông. Kiểu trang phục lấy cảm hứng từ chiếc áo siết ngực là item thời trang gắn liền với phong cách của cô trong thời gian gần đây.

Hoa hậu Ngọc Châu diện váy ngắn cổ yếm khoe nhan sắc tươi trẻ, rạng rỡ khi đồng hành cùng Thảo Nhi Lê. Cả hai chưng diện đồng điệu với gam màu trắng, layout trang điểm tông nude tự nhiên và đều mang giày cao gót quai mảnh.

Ngọc Châu là một người mẫu dày dặn kinh nghiệm. Cô dặn dò các người mẫu: "Hãy sải bước tự tin, năng lượng của sự tự tin giúp bạn thoải mái và tỏa sáng trên sàn diễn. Các bạn có quyền thể hiện cá tính riêng trên sàn catwalk nhưng điều đó phải nằm trong chuẩn mực cho phép của show diễn, của nhà thiết kế bộ sưu tập".

Siêu mẫu Hà Anh nổi bật với đầm corset gam màu đen phối chân váy lụa buộc dây quanh eo.

Ba người đẹp Thảo Nhi Lê, Ngọc Châu, Hà Anh đan chéo tay catwalk mở màn buổi tuyển chọn người mẫu. Những bước đi uyển chuyển và cuốn hút của họ truyền năng lượng và cảm hứng cho những model trẻ.



Ngoài ra ba thành viên nữ, dàn giám khảo tuyển chọn người mẫu còn có CEO UniMedia Trần Việt Bảo Hoàng và Giám đốc sáng tạo Đào Đức Thành. Chương trình đề cao vẻ đẹp đa dạng và tự tin với slogan Be Bold, Be Yourself, Be Confident do vậy thu hút được đông đảo người mẫu với sự đa dạng về phong cách, cá tính tham gia. Nhiều người mẫu phi giới tính, mẫu chuyển giới, người mẫu ngoại cỡ, ngoại quốc không ngần ngại thể hiện bản thân, mang đến nhiều sự thú vị cho buổi casting.

"Tôi bất ngờ khi các bạn đến casting rất đông, mỗi người sở hữu một sắc màu riêng không thể trộn lẫn, tất cả các bạn người mẫu đều rất đặc biệt", người đẹp 28 tuổi nhận xét.

Nữ fashionista từng xuất hiện dày đặc tại show diễn của các tuần lễ thời trang quốc tế mùa mốt Xuân Hè 2023.

Show diễn sắp tới chính là một trong những lý do khiến Thảo Nhi Lê vắng mặt tại các show diễn sôi động nhất của mùa Fashion Week 2023 quốc tế đang diễn ra. Ở mùa trước, nữ fashionista người Đức gốc Việt từng gây ấn tượng với hàng loạt outfit độc đáo đến từ các local brand và nhà thiết kế trẻ Việt Nam. Sau thông tin về show diễn của các nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, Đỗ Mạnh Cường thì buổi casting call của Thảo Nhi Lê đã làm cho không khí ngành thời trang Việt Nam "ấm lên" đôi chút sau thời gian dài trầm lắng vừa qua.

Ảnh: Sang Đào, NVCC