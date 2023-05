Thanh Niên Online ra mắt chuyên mục Thẩm mỹ an toàn

Độc giả của Thời Trang Trẻ thân mến!

Chúng tôi sẽ có thêm một "món ăn tinh thần" dành cho bạn đọc, đặc biệt với những ai thích tìm hiểu và đam mê về làm đẹp, những người quan tâm đến lĩnh vực thẩm mỹ sáng tạo và công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) tại Việt Nam với chuyên mục Thẩm mỹ an toàn.

Bác sĩ Đỗ Quang Khải (đứng), Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An trao đổi kinh nghiệm cùng ê kíp sau một ca làm đẹp

PTTM đã cứu vớt cho bao hoàn cảnh không chỉ giúp chúng ta đẹp hơn, tự tin hơn mà còn thay đổi cuộc đời, số phận theo chiều hướng tích cực. Thẩm mỹ an toàn là nơi hội tụ các bác sĩ, chuyên gia trong ngành thẩm mỹ, các thẩm mỹ viện (TMV) đạt chuẩn có tên tuổi uy tín trên thị trường làm đẹp. Mỗi bài viết của chúng tôi sẽ phản ánh, đề cập đến những chủ đề khác nhau với sự cố vấn của các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành ở những bệnh viện và TMV uy tín.

Nơi hội tụ của những bác sĩ, chuyên gia, thẩm mỹ viện đầu ngành Việt Nam

Thẩm mỹ an toàn với những chủ đề đang hot, các bác sĩ, chuyên gia, những người đã từng PTTM sẽ có dịp trao đổi, chia sẻ thẳng thắn và đưa ra những kinh nghiệm, giải pháp vấn đề trong lĩnh vực PTTM nói riêng và ngành làm đẹp nói chung. Mỗi chủ đề sẽ có từ 2 - 3 khách mời, họ là những người thành công, tỏa sáng trong giới PTTM để chia sẻ và trao đổi.

Bác sĩ chuyên khoa thẩm mỹ của Latio thăm khám cho bệnh nhân

Công nghệ làm đẹp, PTTM ngày càng trở nên nổi tiếng trong vài năm qua, có cả tích cực lẫn tiêu cực. Là những con người hiện đại, chúng ta ủng hộ, hoan nghênh những người lấy lại sự tự tin bằng các phương pháp điều trị thẩm mỹ nhằm nâng cao vẻ đẹp cho bản thân, phục hồi lại nhan sắc, điều đó mang lại sự cổ vũ tinh thần rất lớn với họ, thay đổi cả một số phận con người.

Tuy nhiên PTTM cũng đi kèm với rủi ro về thể chất và có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe, đặc biệt là vấn đề tâm lý nếu mọi người không hài lòng với kết quả. Nhưng điều đáng lo ngại nhất hiện nay là tình trạng PTTM tràn lan, không giấy phép, không tay nghề, "làm đẹp chui" vẫn đang hằng ngày mời gọi.

Nơi cùng bạn có thể hiểu chính xác quy trình làm đẹp cho bản thân

Với chuyên mục Thẩm mỹ an toàn, độc giả sẽ có những địa chỉ, cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ an toàn: Cơ sở có giấy phép hoạt động, công nghệ hiện đại đáp ứng mọi điều kiện yêu cầu và bác sĩ được cấp phép hành nghề đúng quy định.

Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Thẩm mỹ Xuân Trường kiểm tra những công đoạn trước khi phẫu thuật làm đẹp cho bệnh nhân

Việc gặp một người có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế thẩm mỹ thực sự quan trọng để bạn có thể hiểu chính xác quy trình làm đẹp cho bản thân sẽ đòi hỏi những gì và việc dành thời gian để lắng nghe tư vấn, thảo luận về các lựa chọn làm đẹp với người có chuyên môn cũng quan trọng không kém.

Tất cả chúng ta đều độc đáo một cách tuyệt vời, không có khuôn mặt nào giống hệt nhau, cũng như không có dấu vân tay nào giống nhau. Do đó, không có việc làm đẹp, PTTM nào hoàn toàn giống nhau. An toàn, tinh tế, tuyệt vời là điều mà những người làm chuyên mục Thẩm mỹ an toàn hướng tới!



Chúng tôi sẽ luôn ở đây để lắng nghe, chia sẻ về những câu chuyện thẩm mỹ an toàn của các bạn!

