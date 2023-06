Tham gia show của Hoa hậu chuyển giới, siêu mẫu Thu Ngân gây bất ngờ

Là thí sinh của The New mentor, nữ siêu mẫu Thu Ngân trình làng bộ ảnh tiên nữ khá ấn tượng. Chia sẻ với phóng viên, siêu mẫu Thu Ngân cho biết hình ảnh đẹp nhất trong tuổi thơ của cô chính là những cô tiên… in trên đĩa (một loại họa tiết in trên gốm sứ phổ biến ở miền Tây).



Bộ ảnh được lấy cảm hứng từ nền văn hóa Á Đông của Thu Ngân và MiD Nguyễn

Trưởng thành, lựa chọn nghề người mẫu cô vẫn mong muốn một ngày nào đó sẽ xuất hiện trong bối cảnh tựa như vườn Thượng uyển với tạo hình tiên nữ…

Hai cô gái thể hiện khá tốt concept chinh phục hàng vạn fan và được đánh giá khá cao

"Dù tiên nữ này hơi lạnh lùng nhưng với hình nền mây gió cùng sự tương thích của thiết kế trang phục, Ngân tin các khán giả, công chúng yêu thời trang sẽ có trải nghiệm vừa mới mẻ vừa thân quen", siêu mẫu Thu Ngân cười và chia sẻ.

Người đẹp Bến Tre sở hữu nhiều giải thưởng: Quán quân Student Fitness Model 2017, Top siêu mẫu 2018, Giải Vàng Korea - Việt Nam, Fashion Festival Awards 2019...



Với chiều cao lý tưởng 1m75, body chuẩn, số đo 3 vòng lần lượt là 85-64-94 cm, nóng bỏng và quyến rũ nữ người mẫu Bến Tre đang ở độ tuổi 30, độ tuổi mà nhan sắc của người phụ nữ mặn mà nhất.

Cô cũng là gương mặt người mẫu quen thuộc tại các show diễn lớn của các NTK Đỗ Mạnh Cường, Chung Thanh Phong, Hoàng Hải , Lý Quí Khánh…

Cô ghi danh vào chương trình truyền hình thực tế "The New Mentor" của nàng hậu chuyển giới Hương Giang nhằm tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ của nghề mẫu – nghề mẫu trong thế giới hiện đại.

Trong các mentor (người hướng dẫn – pv) của The New Mentor Thu Ngân không ngại ngần bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với đàn chị Lan Khuê, một người đẹp và cũng là một siêu mẫu có vẻ đẹp cá tính và thành danh trong nghề. Cô nói: "Nếu may mắn Thu Ngân được 1 trong 4 super mentor chọn thì đó là một điều may mắn của Ngân và Ngân không đòi hỏi thêm vì 4 chị đều có vị trí rất cao trong showbiz. Nhưng nếu như cho Ngân được chọn thì Ngân xin được chọn về đội chị Lan Khuê vì Ngân tìm đâu đó ở chị Lan Khuê có 1 tiếng nói chung đồng điệu với mình trong cá tính".

Siêu mẫu Lan Khuê là mentor của show truyền hình thực tế dành cho giới thời trang và người mẫu

The New Mentor là chương trình truyền hình thực tế tham vọng tìm kiếm và đào tạo ra một thế hệ người mẫu với những tố chất mới, phù hợp với nhu cầu và xu hướng mới của thị trường. Nơi một người mẫu không chỉ cần đáp ứng với những tiêu chuẩn về thời trang cao cấp mà còn có khả năng tham gia vào nền công nghiệp quảng cáo và giải trí.

Các mentor "quyền lực" và "chủ show" - hoa hậu chuyển giới Hương Giang

"Ngân yêu thời trang và khao khát được bước trên sàn catwalk. Hoạt động trong nghề đã lâu nhưng Ngân chưa lúc nào ngừng kiếm tìm sự mới mẻ. Thu Ngân hy vọng việc tham gia show truyền hình thực tế thời trang lần này sẽ có thêm trải nghiệm về thế giới thời trang hiện đại, tiệm cận với những điều mới mẻ và trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn. Ngân hy vọng rằng sự cố gắng của mình sẽ chạm đến trái tim của khán giả yêu thời trang và đặc biệt là các super mentor để các chị chọn mình và có thể đi sâu hơn ở sân chơi này", nữ siêu mẫu chia sẻ thêm.

Sân chơi thời trang hiện nay so với các sân chơi và sự kiện nhan sắc, âm nhạc thực sự không nhiều.

Do vậy, mỗi sự kiện hay show truyền hình thời trang xuất hiện đều nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của nhiều người trong ngành như các người mẫu, các nhà thiết kế. Và, người tiêu dùng thời trang cùng các tín đồ cũng kỳ vọng từ đó sẽ có thêm nhiều các hoạt động thời trang không chỉ để thưởng lãm mà còn để giải trí thêm cho ngày một phong phú.

Nguồn: NVCC